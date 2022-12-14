銀行動態｜工銀亞洲ESG基金認購費劃一只收0.5%

工銀亞洲今日宣布延長環境、社會及管治(ESG)零售基金認購優惠至明年6月30日，合資格基金產品認購費劃一為0.5%，最低認購金額100元，冀以較低的入場門檻吸引更多投資者接觸ESG基金產品，以普及ESG相關投資理念。此外，該行夥拍晨星(Morningstar)提升其網站內「智投基金導航」功能，為平台上逾1,000隻基金提供持續評級，協助客戶有系統及客觀評估不同基金應對ESG風險的能力，從而挑選合適投資產品。

代銷 ESG 零售基金數目冀增至 100 隻

展望2023年的投資環境方面，該行零售業務及財富管理部副總經理尹可豐表示，在新冠肺炎疫情及地緣政治影響下，投資者決策時更多考慮企業在逆境中的反應及抗逆力，而不同的市場數據亦反映了ESG評級較高的企業在危機來襲時反應往往較為迅速，較能減低損失。儘管加息周期對整體債券價格有所影響，但仍然無阻可持續投資的熱度；隨著各國政府積極推動ESG債券，市場預計ESG和可持續投資相關的ETF規模將會以每年10%至20%增長。面對此趨勢，該行將持續豐富ESG相關投資產品選項，並積極尋求不同合作夥伴，目標於明年將代銷的ESG零售基金數目，由現時超過60隻，上升至100隻，從而為客戶帶來更多元化的基金投資選擇，進一步推動綠色投資概念。

全球 ESG 基金規模達 2.8 萬億美元

另外，根據晨星的資料，全球ESG基金市場近年成長迅速，其規模已從2019年底的1萬億美元，升至今年第一季末的2.8萬億美元，升幅高達180%。