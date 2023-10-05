銀行動態｜恒生夥中大參與金管局培訓計劃，拓展金融科技革新行業。

除了新增設兩個保險科技項目外，旗下恒指公司亦首次參與經指導實習項目，以探索指數代幣化和其他與區塊鏈相關的發展機遇。 計及各個項目，恒生在本年度IPMN計劃中參與7個經指導實習項目，為參與項目最多的銀行。

恒生指，自2021年IPMN試行以來，中大金融科技學生已完成多個由恒生支持的經指導實 習項目，涵蓋電子錢包、人工智能（AI）和財富管理產品等多元化技術方案。今年，恒生和中大工程學院金融科技應用研究院更獲得保監局支持，並與恒生保險合作，增設突破性保險科技範疇項目，利用數據分析和先進技術，革新保險行業，為客戶提供量身定制的保險產品及具競爭力的回報。

恒生銀行與香港中文大學工程學院金融科技應用研究院繼續參與金管局金融科 技先鋒聯網計劃，並獲得保險業監管局支持，由恒生全資附屬公司 — 恒生保險 增設突破性的保險科技範疇項目，以培育保險業人才。(恒生)

恒生： 高興多方合作培育人才

恒生保險行政總裁林禧彥表示，很高興能夠與中大工程學院金融科技應用研究院和保監局合作，參與金融科技先鋒聯網計劃及投放資源於保險科技項目，在具經驗的保險從業員帶領下讓學生有機會參與集行業知識和應用與實踐的項目，以培育保險業人才。

金管局助理總裁（金融基建）鮑克運表示，隨着金融科技先鋒聯網計劃踏入第二年，很高興與中大工程學院金融科技應用研究院再度合作，並與保險業監管局聯手讓研究生參與業界項目，讓他們取得實踐技能和經驗。培育金融科技專才是金管局「金融科技 2025」策略的重要一環，會繼續與業界 及合作夥伴通力合作，推出不同舉措擴展金融科技人才庫。

中大工程學院金融科技應用研究院諮詢委員會秘書長陳俊光教授表示，與恒生建立的合作基礎上，很高興將合作的範疇拓展至保險科技領域，為中大學生提供機會，將他們所學的知識和技能應用於業界真實的業務問題；保監局副總監（政策及發展）陳慎雄先生說，保監局致力於構建促進保險業應用創新科技的營商環境，以帶動保險普及化及提升客戶體驗，支持業界及學術界各項推動專才培育、激發創意及引領跨界別合作的措施，從而深化保險科技應用。

金管局的 IPMN 計劃於2021年試行，旨在培育金融科技專才，提供機會予研 究生參與銀行的金融科技或業界項目，協助他們取得實踐技能和經驗。恒生與中大工程學院金融科技應用研究院於2019年簽署了首份合作備忘錄，並在去年簽署新協議加強雙方合作。由恒生提供實習機會、行業項目指導和獎學金，讓中大金融科技學生獲取實務經驗和專業知識。