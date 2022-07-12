銀行動態｜恒生數碼渠道交易錄雙位數增幅

恒生銀行(011)指，一直為本港中小企推出各種多元便捷商業銀行服務方案，配合企業在不同階段發展需要。受新冠肺炎疫情影響，全球營商環境變化不斷，該行積極優化數碼商業銀行服務，切合企業在激烈營商環境下保持效率，及更專注拓展業務。恒生商業銀行去年推出超過250項數碼創新及功能提升服務，而使用數碼理財服務客戶大增達120%，數碼渠道交易也錄得雙位數增幅。

該行將於明日(7月13日)至9月30日，推出一系列商業數碼理財服務限時優惠，部分交易更可節省最多55%手續費，優惠總值最高達36,888元，以協助中小企業拓展業務。其中Virtual+開戶優惠，行政費可獲半價優惠，以及豁免24個月月費，不需維持最低戶口結餘；於推廣期內，成功經恒生商業流動應用程式，以手機入票30張，即可參加抽獎，有機會贏取6厘港元一星期新資金定期存款優惠等。

邀請岑珈其推廣

恒生商業銀行業務總監林燕勝指，隨著中小企愈趨數碼化，該行加大力度提升商業銀行數碼功能，令客戶可隨時隨地以簡易快捷方式處理公司銀行理財服務，更精準運用資金及資源。為進一步推廣數碼商業銀行服務及協助客戶拓展業務，推出一系列商業數碼理財服務限時優惠，並特意邀請近年崛起的本地演員岑珈其演出一糸列幽默風趣廣告特輯，希望藉他的年輕活力形象及其個人創業經驗，引起中小企業的共鳴，與恒生並肩前行，把握經濟復甦帶來的機遇。