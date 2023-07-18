銀行動態｜恒生為內地客提供商業銀行電子簽署服務

恒生銀行(011)指，為更全面配合和支援企業在香港拓展業務，率先為內地人士提供商業銀行電子簽署服務，同時進一步擴闊網上遙距開立商業戶口服務，讓有內地人士為股東的香港公司也可網上開戶，提供更靈活及具效率的銀行及金融服務。
網上遙距開立商業戶口
由即日起，恒生網上遙距開立商業戶口服務將涵蓋所有在香港成立的獨資、合夥業務及有限公司，其有關人士(包括股東、董事以及授權簽署人士等)增加至最多10名香港身份證或內地身份證持有人，並且同樣可以使用電子簽署服務，例如用作簽署貸款文件等。
恒生商業銀行業務總監林燕勝指，受惠於區內愈趨緊密營商活動，更多內地關聯企業有意使用其銀行服務。這次提升遙距開立商業戶口服務，讓持內地身份證的香港公司股東或董事，亦能遙距開戶及使用電子簽署，正正反映商業銀行團隊深諳兩地客戶營商需要，積極協助他們拓展業務。將持續開拓更多商業銀行的數碼方案，與大灣區企業攜手把握區內的發展機遇。
該行按一項有關大灣區企業對商業銀行服務需要的調查發現，有意到香港拓展業務的內地公司在選擇銀行服務時，超過80%受訪大灣區企業以「簡易開戶程序」和「網上開戶服務」為首要考慮因素。大部分受訪企業均表示他們會選擇使用能夠提供簡易開立帳戶的銀行，如開戶程序及所需文件必須簡單方便、審批時間快捷，以及可於短時間內啟動帳戶。