銀行動態｜恒生為內地客提供商業銀行電子簽署服務

恒生銀行(011)指，為更全面配合和支援企業在香港拓展業務，率先為內地人士提供商業銀行電子簽署服務，同時進一步擴闊網上遙距開立商業戶口服務，讓有內地人士為股東的香港公司也可網上開戶，提供更靈活及具效率的銀行及金融服務。

網上遙距開立商業戶口

由即日起，恒生網上遙距開立商業戶口服務將涵蓋所有在香港成立的獨資、合夥業務及有限公司，其有關人士(包括股東、董事以及授權簽署人士等)增加至最多10名香港身份證或內地身份證持有人，並且同樣可以使用電子簽署服務，例如用作簽署貸款文件等。