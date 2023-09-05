銀行動態｜恒生理財戶口吸年輕客 客戶按年飆兩成 推理財任務嬴獎賞

恒生財富管理及個人銀行業務主管李樺倫(右)及新世代音樂人湯令山(Gareth. T，左)介紹「技能卡」。

恒生銀行(011)為年輕新一代客戶，推出全新優進理財Preferred Banking「爆新技Carry自己」理財任務，以創新有趣手機遊戲模式，透過其Digital Banking逐步熟習不同範疇的日常銀行服務及財富管理項目，再配以全新Money Master 儲蓄規劃工具，助年輕人踏出自主理財第一步。

該行早前分別進行小組訪談及問卷調查，共訪問超過200名年輕人，調查結果顯示，受訪者大都表示他們以累積財富和增加收入為理財目標。部分受訪者為投資新手，因此對自己的理財知識欠缺信心，未敢貿然作出投資，希望獲取更多清晰簡潔產品資訊及適切理財建議。

70%問卷調查受訪者認為，具吸引力迎新或理財獎賞計劃是吸引他們利用個人理財工具達至目標的主因。另約90%希望個人理財工具可提供自己個人消費習慣與相若年齡層人士的比較及分析。

以手機遊戲模式助客戶了解投資

恒生財富管理及個人銀行業務主管李樺倫指，本香港18至30歲青年佔總人口約13%，對理財服務需求持續上升。截至今年6月，新開立恒生優進理財 Preferred Banking戶口年輕客戶人數較去年同期增加20%，這個客戶群較傾向使用Digital Banking。所以今次設計全新「爆新技Carry自己」理財任務時，一方面引進未來銀行服務概念，同時迎合年輕客戶喜好，特意以手機遊戲模式幫助他們打破對投資理財的隔膜，實踐自主理財。