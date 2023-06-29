銀行動態｜捕捉港車北上商機 中銀夥中銀保險推港粵通汽車險

為配合「港車北上」，中銀香港(2388)及中銀集團保險推出承保的「港粵通汽車險」，便利香港居民自駕到廣東省作短期商務、探親或旅遊。

經中銀香港投保並持有由中銀集團保險承保之「汽車保險-私家車」的現有客戶，可於網上投保該計劃的30天短期保障計劃或全年保障計劃；而新客戶亦可於投保「汽車保險-私家車」時選擇附加全年保障計劃。該計劃提供第三者責任保障最高達520萬元人民幣，其中「港珠澳大橋香港跨境車輛內地交強險等效保險」提供第三者責任保障高達20萬元人民幣，車主更可在「港珠澳大橋香港跨境車輛商業保險」自選第三者責任保障額度至最高的500萬元人民幣，以及可自選車上人員責任保障高達每座位10萬元人民幣。

環宇智選旅遊保障保費及筆數飆 1 倍

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼保險業務主管李健興指，「港車北上」推出將進一步促進大灣區人員流動，有利保險業長遠發展。該行是首批銀行推出相關保險產品，以便利香港居民以自駕方式跨境出行及旅遊。此外，隨著各地旅遊復甦，帶動其客戶對旅遊相關保障需求急升。他說，今年首5個月，環宇智選旅遊保障計劃(全年計劃)保費及筆數，均較2019年同期上升超過 1倍，並已回復至新冠疫情前水平。未來將續捕捉旅遊復甦機遇，與中銀集團保險緊密聯動，推動北上保險業務。