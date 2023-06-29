銀行動態｜捕捉港車北上商機 中銀夥中銀保險推港粵通汽車險

為配合「港車北上」，中銀香港(2388)及中銀集團保險推出承保的「港粵通汽車險」，便利香港居民自駕到廣東省作短期商務、探親或旅遊。
經中銀香港投保並持有由中銀集團保險承保之「汽車保險-私家車」的現有客戶，可於網上投保該計劃的30天短期保障計劃或全年保障計劃；而新客戶亦可於投保「汽車保險-私家車」時選擇附加全年保障計劃。該計劃提供第三者責任保障最高達520萬元人民幣，其中「港珠澳大橋香港跨境車輛內地交強險等效保險」提供第三者責任保障高達20萬元人民幣，車主更可在「港珠澳大橋香港跨境車輛商業保險」自選第三者責任保障額度至最高的500萬元人民幣，以及可自選車上人員責任保障高達每座位10萬元人民幣。
環宇智選旅遊保障保費及筆數飆1倍
中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼保險業務主管李健興指，「港車北上」推出將進一步促進大灣區人員流動，有利保險業長遠發展。該行是首批銀行推出相關保險產品，以便利香港居民以自駕方式跨境出行及旅遊。此外，隨著各地旅遊復甦，帶動其客戶對旅遊相關保障需求急升。他說，今年首5個月，環宇智選旅遊保障計劃(全年計劃)保費及筆數，均較2019年同期上升超過 1倍，並已回復至新冠疫情前水平。未來將續捕捉旅遊復甦機遇，與中銀集團保險緊密聯動，推動北上保險業務。
把握大灣區機遇 續推相關保險產品
另外，中銀集團保險銀行拓展部總經理何應文則指，「港車北上」政策在5月1 日宣布推出，其同日即在直銷渠道首推「港粵通汽車險(等效先認附加保障)」，並於開售後即開出首張保單。為擴大銷售網絡，並與中銀香港合作為香港私家車車主及駕駛人士提供駕車經港珠澳大橋進出廣東省的一站式車險服務。港珠澳大橋開通加速形成大灣區一小時生活圈，未來將繼續把握大灣區機遇，積極豐富相關保險產品，為客戶提供不同的保障。
即日起至9月30日期間，首300名客戶成功經中銀香港手機銀行投保該計劃短期30天保障，可獲最多50元購物禮券。首50名客戶成功經網上銀行或手機銀行投保本計劃全年保障，則可獲最多100元購物禮券。