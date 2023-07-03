銀行動態｜星展聯同九巴推乘車優惠 可賺現金回贈

星展銀行(香港)指，與九龍巴士(一九三三)及Visa推最新優惠。由本月1日至9 月30日，持有DBS COMPASS VISA客戶凡乘搭九巴或龍運巴士單程票價滿10元 或以上，每程可獲2元現金回贈。
星展香港董事兼香港區零售銀行業務及財富管理信用卡及私人貸款業務主管葉凱英指，次推廣活動將讓客戶在港暢遊和購物時，更能真正體驗到本行的品牌承諾「Live more,Bank less」。
Visa無縫及方便感應式支付方案
另外，九龍巴士(一九三三)財務總監梁祖德指，相信這項新優惠正好適合於夏季出行探索香港的乘客。Visa香港及澳門區董事總經理梁普寧則稱，巴士向來是日常生活中不可或缺的一環，是次Visa無縫及方便感應式支付方案，配合星展各種驚喜優惠，讓乘搭交通工具和日常購物變得更令人期待。Visa將繼續創建一個具包容性的支付網絡，讓消費者盡享透過Visa支付日常消費的暢達無縫體驗。
此外，信用卡持有人可參與「周三大折日」優惠，推廣期內逢星期三於全港超級市場或淘寶以該信用卡簽帳，可獲最多10% COMPASS Dollar回贈。更可通過 DBS Card+手機應用程式參與「好COM玩」小遊戲，賺取額外回贈。