銀行動態｜星展聯同九巴推乘車優惠 可賺現金回贈

星展、九巴及Visa推最新優惠，DBS COMPASS VISA客戶乘搭九巴或龍運巴士，可賺現金回贈。

星展銀行(香港)指，與九龍巴士(一九三三)及Visa推最新優惠。由本月1日至9 月30日，持有DBS COMPASS VISA客戶凡乘搭九巴或龍運巴士單程票價滿10元 或以上，每程可獲2元現金回贈。

星展香港董事兼香港區零售銀行業務及財富管理信用卡及私人貸款業務主管葉凱英指，次推廣活動將讓客戶在港暢遊和購物時，更能真正體驗到本行的品牌承諾「Live more,Bank less」。