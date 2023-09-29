銀行動態｜東亞十一黃金周4分行延長服務，上半年跨境客較疫前增近三成。

東亞銀行宣布，該行旺角分行以全新形象為客戶提供全面服務，同時提升跨境連繫，十一黃金周期間，4間分行延長服務，包括旺角分行、沙田廣場分行、尖沙咀分行及銅鑼灣分行的服務時間將於2023年10月3日至6日延長至下午6時；上水分行亦會維持一周七天營業至2023年10月29日。
東亞上半年跨境客較疫前增近三成
東亞銀行分行業務部主管梁振業表示，隨著本港與內地全面通關，該行今年上半年的全新跨境客戶人數較疫情前的水平上升近三成，而跨境客戶的存款及財富管理組合錄得顯著增長，可見客戶對跨境理財服務的需求殷切。
東亞旺角分行大提升
東亞指，該行顯卓私人理財及顯卓理財品牌的客戶人數，均持續錄得雙位數增 長，故旺角分行特別開設了九龍區首間顯卓私人理財中心，為高端客戶提供一站式的財富管理、跨境及商業理財服務，更於地面設立數碼專區，為客戶介紹該行數碼銀行服務的焦點產品及最新動態，客戶可透過教學示範掌握手機開戶及常用服務的操作，亦有數碼專員在場協助客戶 快速完成數碼銀行服務的基本設定。
另外，旺角分行的跨境理財中心與東亞中國分行進行對接聯動，為客戶提供跨境服務，包括全面的投資及理財服務。合資格的大灣區內地投資者，可透過跨境理財通 （「南向通」）服務，毋須來港亦可開立投資專戶，購買該行銷售的合資格投資產品。 香港居民亦可於分行通過在港見證開戶方式申請開立內地個人 II 類銀行結算賬戶（「開戶通」），以享受內地手機錢包的消費和支付便利，亦提供跨境按揭查詢服務，協助港人申請跨境物業按揭。