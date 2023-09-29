銀行動態｜東亞十一黃金周4分行延長服務，上半年跨境客較疫前增近三成。

東亞銀行宣布，該行旺角分行以全新形象為客戶提供全面服務，同時提升跨境連繫，十一黃金周期間，4間分行延長服務，包括旺角分行、沙田廣場分行、尖沙咀分行及銅鑼灣分行的服務時間將於2023年10月3日至6日延長至下午6時；上水分行亦會維持一周七天營業至2023年10月29日。

東亞上半年跨境客較疫前增近三成

東亞銀行分行業務部主管梁振業表示，隨著本港與內地全面通關，該行今年上半年的全新跨境客戶人數較疫情前的水平上升近三成，而跨境客戶的存款及財富管理組合錄得顯著增長，可見客戶對跨境理財服務的需求殷切。