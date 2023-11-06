銀行動態｜渣打夥Lalamove藉聯盟式學習技術 為中小企物色金融服務

渣打銀行(香港)與即時送貨平台Lalamove宣布，將合作利用香港應用科技研究院(應科院)開發的「聯盟式學習」技術，為中小型企業尋找最適合金融服務方案，以提供更流暢客戶體驗及申請流程。這種隱私保護技術，能夠於數據應用者和數據供應者無需交換數據訓練樣本的情況下訓練演算法，以保護資料隱私。

渣打香港作為數據應用方，Lalamove將提供數據分享，透過「聯盟式學習」技術，以加密替代數據產生機器學習模型，在雙方無需直接交換客戶數據情況下，分析Lalamove客戶在平台上行為及營運數據，識別一批合適Lalamove中小企客戶，配對相應渣打香港金融服務方案，大大省卻中小企業花費大量資源搜尋及申請合適金融產品時間和煩惱。