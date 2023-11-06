銀行動態｜渣打夥Lalamove藉聯盟式學習技術 為中小企物色金融服務

渣打銀行(香港)與即時送貨平台Lalamove宣布，將合作利用香港應用科技研究院(應科院)開發的「聯盟式學習」技術，為中小型企業尋找最適合金融服務方案，以提供更流暢客戶體驗及申請流程。這種隱私保護技術，能夠於數據應用者和數據供應者無需交換數據訓練樣本的情況下訓練演算法，以保護資料隱私。
渣打香港作為數據應用方，Lalamove將提供數據分享，透過「聯盟式學習」技術，以加密替代數據產生機器學習模型，在雙方無需直接交換客戶數據情況下，分析Lalamove客戶在平台上行為及營運數據，識別一批合適Lalamove中小企客戶，配對相應渣打香港金融服務方案，大大省卻中小企業花費大量資源搜尋及申請合適金融產品時間和煩惱。
善用替代數據 確保客戶私隱
渣打香港中小企業銀行主管董美怡指，該行一直非常重視客戶體驗及客戶私 隱，並積極探索利用金融科技為中小企業客戶提供創新產品和服務。今次合作，能夠善用替代數據，於確保客戶數據私隱下，把其中小企業方案有效及精準地與客戶配對，提升客戶體驗，簡化流程，更好支援中小企業對金融服務的需要。
通過無縫及安全數據配對
Lalamove首席運營官盧家培指，作為以科技推動即時送貨平台及物流商，一直以快捷靈活物流服務支持中小企成長和發展。是次合作希望通過無縫及安全數據配對，連接中小企與合適金融產品和服務，解決中小企與資金有關營運痛點，助力他們擴展及加速業務增長。
促進安全數據共享
應科院行政總裁葉成輝則表示，首次實施「聯盟式學習」技術來解決中小企業面臨關鍵挑戰，克服資料隱私問題並促進安全數據共享。期望這項突破能為其他機構帶來啟發，鼓勵他們擁抱這項技術，為並香港金融科技發展作出貢獻。