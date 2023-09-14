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財經
2023-09-14 15:57:17

銀行動態｜渣打與杜拜經濟及旅遊部簽議謀機遇

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銀行動態｜渣打與杜拜經濟及旅遊部簽議謀機遇

渣打香港區行政總裁禤惠儀和杜拜經濟及旅遊部之杜拜經濟發展行政總裁Hadi Badri代表簽署。

渣打銀行(香港)指，與杜拜經濟及旅遊部(Dubai Department of Economy and Tourism)簽訂合作協議，合作推廣香港與杜拜間的業務增長和發展機遇，並將成立聯合工作小組。

拓家族辦公室及資產管理等

根據協議，雙方有一系列策略性範疇加強合作，包括促進資本市場活動、家族辦公室、資產管理、金融科技和虛擬資產業的增長；發展創新的可持續和綠色融資方案；發展創新方案以支持入口、出口和轉口的貿易和大宗商品融資；及促進初創企業和新科技服務供應商的孵化和發展，為銀行、金融、投資和資本市場 交易研發尖端科技方案。

中國非洲和中東走廊網絡收入增76%

渣打香港區行政總裁禤惠儀指，該行將協助客戶把握香港和杜拜，以至內地及中東地區更大市場龐大機遇。今年上半年，渣打集團(2888)來自「中國非洲和中東走廊」網絡收入按年升76%，反映這些地區間日益蓬勃的商業連繫。香港作為一個超級聯繫人及國際金融中心，將為相關的資本和貿易流動擔當重要角色。期待與杜拜經濟及旅遊部緊密合作，為香港和杜拜的企業帶來更多互惠互利的好處。

Hadi Badri則指，期望創造跨境平台，在全球各快速增長的經濟體，為貿易和創新交流促進機遇。建基於杜拜作為中東、非洲以至更廣地區的樞紐，協議將給予亞洲企業豐富的資源和專業知識，加強其擴充和增長計劃。期望與渣打同事們合作，協助他們的客戶在杜拜建立成功的業務。

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