銀行動態｜渣打與杜拜經濟及旅遊部簽議謀機遇

根據協議，雙方有一系列策略性範疇加強合作，包括促進資本市場活動、家族辦公室、資產管理、金融科技和虛擬資產業的增長；發展創新的可持續和綠色融資方案；發展創新方案以支持入口、出口和轉口的貿易和大宗商品融資；及促進初創企業和新科技服務供應商的孵化和發展，為銀行、金融、投資和資本市場 交易研發尖端科技方案。

中國 – 非洲和中東走廊網絡收入增 76%

渣打香港區行政總裁禤惠儀指，該行將協助客戶把握香港和杜拜，以至內地及中東地區更大市場龐大機遇。今年上半年，渣打集團(2888)來自「中國–非洲和中東走廊」網絡收入按年升76%，反映這些地區間日益蓬勃的商業連繫。香港作為一個超級聯繫人及國際金融中心，將為相關的資本和貿易流動擔當重要角色。期待與杜拜經濟及旅遊部緊密合作，為香港和杜拜的企業帶來更多互惠互利的好處。

Hadi Badri則指，期望創造跨境平台，在全球各快速增長的經濟體，為貿易和創新交流促進機遇。建基於杜拜作為中東、非洲以至更廣地區的樞紐，協議將給予亞洲企業豐富的資源和專業知識，加強其擴充和增長計劃。期望與渣打同事們合作，協助他們的客戶在杜拜建立成功的業務。