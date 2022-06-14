銀行動態｜渣打財富管理的新增資金淨值飆逾倍

渣打銀行(香港)於銅鑼灣利園一期開設面積15,000方呎的財富管理中心，並設有大灣區理財中心，為大灣區客戶提供跨境理財服務，把握粵港澳大灣區金融發展帶來的龐大機遇，並進一步提升高端客戶群的服務及配合財富管理業務的快速增長。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行業務主管王麗珠指，這是繼尖沙咀K11優先私人理財中心後，另一項提升高端客戶群理財體驗的重要投資，該行於高端客戶群市場建立起穩固市場地位，客戶持續增長，當中優先私人理財客戶按年增加近40%。相信隨著兩地金融市場互聯互通機制不斷完善，將有助開拓更廣闊的市場及跨境投資的空間。渣打香港個人、私人及中小企業銀行部高端客群主管文偉成指，財富管理的新增資金淨值(Net New Money)按年錄得超過一倍升幅，過去兩年來自數碼平台的財富管理收入更急增超過一倍。

利園財富管理中心開幕

為滿足大灣區金融發展所帶來的跨境投資需求，渣打利園財富管理中心設有大灣區理財中心，提供一系列跨境理財及國際銀行配套。渣打香港亦與渣打中國合作，提供跨境開戶見證及遞送文件服務，渣打香港的大灣區理財中心，可協助身處本港的渣打中國客戶更新渣打中國帳戶通訊地址、電話號碼、開戶證件，以及重啟不動帳戶。渣打於大灣區其他城市的大灣區理財中心，亦會向身處內地的渣打香港客戶，提供渣打香港帳戶的便利措施，方便大灣區客戶處理跨境帳戶。