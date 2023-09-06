銀行動態｜港人外遊消費爆升2倍 滙豐首創旅遊會員計劃Travel Guru

滙豐推出全港首創銀行旅遊會員計劃「Travel Guru」，為其信用卡持卡人提供一站式旅遊服務及優惠。左起滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務零售產品主管麥信翎及 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡消費及獎賞主管周燦。

滙豐指，推出全港首創銀行旅遊會員計劃「Travel Guru」，為其信用卡持卡人提供一站式旅遊服務及優惠，成為會員後可獲外幣簽帳高達額外6%「獎賞錢」回贈，以及一系列旅遊相關優惠。

新冠疫情過後，本地消費者踴躍外遊，滙豐信用卡持卡人今年上半年旅遊相關消費按年飆升接近200%，其海外消費更漲近七成。最高消費項目包括購物、酒店、餐廳及航空公司；旅遊保險類消費亦有上升趨勢。最受持卡人歡迎的三大旅遊目的地為日本、歐洲及澳門，當中在日本及澳門簽帳消費的客戶按年分別增長近5倍及18倍。

0.6元 簽帳兌 1 飛行里數

滙豐指，Travel Guru會員計劃共設有三個等級，登記日起12個月內累積指定機票或酒店住宿簽帳次數及外幣簽帳目標金額，即可享一系列旅遊禮遇包括額外 6%「獎賞錢」回贈。另外，滙豐Everymile信用卡持卡人的外幣簽帳可以低至0.6元簽帳兌1飛行里數；滙豐Visa Signature及Red Card外幣簽帳亦可賺取分別高達9.6%及10%「獎賞錢」回贈。