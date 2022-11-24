銀行動態｜滙豐亞洲首推DPM服務 入場費20萬美元

滙豐在亞洲推出全權委託數碼平台，成為區內首家在流動應用程式上提供全權委託投資組合管理服務的私銀。圖為環球私人銀行亞太區總監陳秀明。

滙豐環球私人銀行宣布，在亞洲推出全權委託數碼平台，成為區內首家在流動應用程式上提供全權委託投資組合管理(discretionary portfolio management，DPM)服務的私人銀行。客戶可透過該流動應用程式訂閱和重新調整其全權委託投資組合，全天候24小時掌握投資組合持股配置及投資經理最新資訊。

該服務專為亞洲客戶而設，最低投資額為20萬美元(約156萬港元)。計劃提供由滙豐投資管理及第三方投資經理為滙豐環球私人銀行管理的股票、固定收益及多元資產投資組合，適合有需要量身訂制全球多元化全權委託投資組合的客戶。自2021年5月推出以來，該計劃策略目前佔其私人銀行在亞洲管理的全權委託資產規模10%以上。

滙豐環球私人銀行亞太區總監陳秀明指，在挑戰日增環境下，愈來愈多亞洲客戶選擇全權委託投資，分散其投資組合，建立多種收入來源，同時以優質企業建立防守性部署，以期抵禦波動市況及加息。新推出的全權委託數碼平台將有助為得不到充分服務的富裕、高淨值投資者提供服務，讓這個龐大而增長迅速的細分市場有機會涉足複雜而獨家的DPM投資組合成分，尤其是更積極參與投資組合構建的新一代客戶。陳秀明補充指，如今大多數關於DPM或投資組合構建的討論仍依賴面對面，無論是實體還是虛擬會議。全權委託數碼平台建基於其策略願景，即通過數碼渠道為超高淨值領域以外的客戶群，提供更廣泛產品組合及首席投資總監的觀點內容。