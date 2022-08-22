銀行動態｜滙豐加碼推400億中小企貸款計劃

滙豐指加碼推出全新400億貸款計劃，以加強支持中小企業，可獲利息及現金回贈。(資料圖片)

滙豐指，加碼推出全新400億貸款計劃，以加強支持中小企業。貸款計劃將接受現有及全新商業客戶申請，並涵蓋不同行業。計劃除提供融資及服務優惠外，亦可獲新造分期貸款利息回贈，而企業增聘員工可享現金回贈。

滙豐香港區行政總裁林慧虹指，是次推出全新貸款計劃，希望幫助作為經濟和社會基石的中小企應對短期挑戰，繼而投資於新機遇。不少中小企正著力提升營運模式的抗逆力，並利用科技支持業務增長。隨著本地經濟在下半年可望開始逐步改善，計劃將有助中小企擴展、增設職位和推行數碼化。

另外，滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯指，香港商界需要專注於長遠未來發展，投資於創新科技以及早轉型和增強效率，同時加快開發高端產品和服務，並提升可持續發展的表現。

滙豐去年推出400億元貸款計劃，幫助中小企重拾增長動力，並於早前非正式股東會議宣布加碼推出全新400億元貸款計劃。

可獲最多 2 萬元利息及現金回贈

由即日至今年12月底，客戶透過計劃成功申請分期貸款，可獲最多2萬元利息及現金回贈，包括兩個月貸款利息回贈，最高為1萬元；於指定期間每增聘一名員工，可獲1,000元現金回贈，最多可獲1萬元。另外，自動轉帳新客戶首兩個月交易費全免；及豁免「智豐收」電子商務收款方案一次性設置費。