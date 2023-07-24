銀行動態｜滙豐吸青少年客 開戶可獲現金獎

滙豐為本地青少年推出革新銀行服務，青少年客戶開立個人戶口，可獲最多200元現金獎賞，亦無需任何手續費或最低結餘要求。
滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指，財務健康對不同年齡階層都非常重要。希望鼓勵青少年掌握個人財務，皆因財務穩健不僅讓他們更自由地作出人生的重要決定，亦為他們在實踐財務目標時打好基礎，更好地經營自己的現在和未來。隨著手機主導了日常生活，故在設計青少年戶口時，亦致力將過往用錢罌儲蓄的體驗數碼化，在使用流動理財應用程式及PayMe等數碼渠道時更運用自如。
客戶可透過HSBC HK App輕鬆管理自己財務，包括檢視戶口結餘及提取現金等，及透過「個人預算」追蹤日常開支，培養儲蓄習慣及理性消費。亦可透過 PayMe接收零用錢、與朋友分攤帳單及在喜愛商戶消費等。
存入新資金10萬達3個月 送三星手機一部
為協助應用流動理財，滙豐將向其戶口存入10萬元或以上新資金達3個月的家長，贈送三星Galaxy A14 5G手機一部。除200元現金獎賞外，青少年客戶現在開戶並存入至少500元更獲額外1厘存款年利率。以戶口為PayMe增值，將有機會在今年9月至11月期間每月獲得最多188元的7-Eleven「驚喜折扣優惠券」。滙豐萬事達卡客戶亦可為子女申請萬事達卡扣帳卡附屬卡，令出國旅行或留學時能免費於全球滙豐自動櫃員機簡便地提取現金及購物。透過附屬卡完成首兩次指定交易，可獲最高125元信用額回贈。