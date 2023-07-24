銀行動態｜滙豐吸青少年客 開戶可獲現金獎

滙豐向青少年客戶推出一系列針對其需要的數碼化產品和服務，青少年客戶開立個人戶口即可獲最多200元現金獎賞。

滙豐為本地青少年推出革新銀行服務，青少年客戶開立個人戶口，可獲最多200元現金獎賞，亦無需任何手續費或最低結餘要求。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指，財務健康對不同年齡階層都非常重要。希望鼓勵青少年掌握個人財務，皆因財務穩健不僅讓他們更自由地作出人生的重要決定，亦為他們在實踐財務目標時打好基礎，更好地經營自己的現在和未來。隨著手機主導了日常生活，故在設計青少年戶口時，亦致力將過往用錢罌儲蓄的體驗數碼化，在使用流動理財應用程式及PayMe等數碼渠道時更運用自如。

客戶可透過HSBC HK App輕鬆管理自己財務，包括檢視戶口結餘及提取現金等，及透過「個人預算」追蹤日常開支，培養儲蓄習慣及理性消費。亦可透過 PayMe接收零用錢、與朋友分攤帳單及在喜愛商戶消費等。