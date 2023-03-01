銀行動態｜滙豐夥Visa在港率先推Visa Instalments 免息免手續費分期

滙豐宣布與Visa攜手於香港率先推出Visa Instalments，為客戶在購物時提供嶄新付款方式。滙豐Visa信用卡客戶在指定網購平台結帳時，可點選「Visa Instalments」，將獲免息免手續費攤分消費，毋須額外信用檢查或貸款批核。

分期付款需求上升

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀指，近年來客戶網購消費模式漸趨成熟，亦留意到對分期付款需求有所上升，當中千禧客群更佔整體用家約三成。為回應客戶日新月異需求，故與Visa合作，成為本港首間推出Visa Instalments的銀行，進一步擴展現時超過4,500個消費熱點的商戶分期網絡，讓客戶即時在受歡迎的網上商戶自在靈活地購得心頭好，同時保持財務靈活性。

Visa香港及澳門業務發展總經理梁普寧指，在Visa Instalments支持下，滙豐 Visa信用卡持卡人在進行交易時，可隨心隨意選擇分期還款方式，享受更暢達無縫的支付體驗。同時商戶亦可藉方案輕而易舉地為顧客的消費支付提供更大彈性。

為慶祝Visa Instalments推出，即日起至今年8月31日，滙豐Visa信用卡客戶於參與商戶使用Visa Instalments作信用卡免息分期付款可獲最多額外200元「獎賞錢」及50元電子禮券。