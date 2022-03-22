銀行動態｜滙豐恒生推手機入票服務

滙豐及恒生銀行(011)齊推出手機存入支票服務。滙豐指，將於明日推出「手機入票服務」， 個人及企業客戶只需透過其流動理財應用程式，可按需要隨時隨地存入支票。滙豐指個人及商業客戶每年透過不同服務點所存入的支票量超過 2,000萬張，新服務將大幅度簡化服務流程。

個人客戶每日最多存5張支票

個人客戶於每個營業日最多可存入5張支票，存款總額上限為20,000元；至於商業客戶方面，則按公司計每個營業日最多存入20 張支票，每張支票最高金額為100,000元，總上限為每間公司500,000元。與現時處理實體支票一樣，客戶成功入票後，即可在相應的流動理財應用程式或網上理財查看入帳紀錄。當支票完成處理時，支票發票人亦會接收到短訊及電郵通知。客戶亦毋須再向銀行遞交支票正本。

滙豐香港財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如指，去年為本港個人客戶推出超過200項數碼功能或服務提升，照顧不同範疇銀行服務需求，包括開戶，提款及追蹤國際匯款。這項新功能再一次證明續利用科技以改善服務，致力成為客戶的隨身銀行。滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯則指，單是今年 2月，其Business Express流動應用程式的登入次數已按年增加三成。