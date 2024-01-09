銀行動態｜滙豐扣帳卡發卡量增七成 簽帳額飆1倍

滙豐香港指，滙豐環球私人銀行Mastercard扣帳卡及附屬扣帳卡，將提供包括最優惠外幣匯率、豁免所有外幣交易手續費、全球滙豐集團、Mastercard及Cirrus的自動櫃員機網絡免手續費提取當地貨幣，及0.5%即時消費現金回贈等，而附屬扣帳卡更為全港首創。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀指，滙豐扣帳卡去年發卡量按年增加70%，而扣帳卡總簽帳額亦按年飆升100%，當中海外簽帳額漲120%，反映客戶對扣帳卡服務需求殷切。

全港首創附屬扣帳卡

另外，她說，為方便客戶，滙豐環球私人銀行Mastercard扣帳卡持卡人可24小時全天候於滙豐流動理財應用程式內管理其帳戶，如調整消費上限和現金提款限額及了解附屬卡消費等，無論外遊或於海外留學均可輕鬆處理帳戶事宜。