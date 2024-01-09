銀行動態｜滙豐扣帳卡發卡量增七成 簽帳額飆1倍

滙豐香港指，滙豐環球私人銀行Mastercard扣帳卡及附屬扣帳卡，將提供包括最優惠外幣匯率、豁免所有外幣交易手續費、全球滙豐集團、Mastercard及Cirrus的自動櫃員機網絡免手續費提取當地貨幣，及0.5%即時消費現金回贈等，而附屬扣帳卡更為全港首創。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀指，滙豐扣帳卡去年發卡量按年增加70%，而扣帳卡總簽帳額亦按年飆升100%，當中海外簽帳額漲120%，反映客戶對扣帳卡服務需求殷切。
全港首創附屬扣帳卡
另外，她說，為方便客戶，滙豐環球私人銀行Mastercard扣帳卡持卡人可24小時全天候於滙豐流動理財應用程式內管理其帳戶，如調整消費上限和現金提款限額及了解附屬卡消費等，無論外遊或於海外留學均可輕鬆處理帳戶事宜。
至於扣帳卡提供多達12種指定貨幣，包括澳元、加拿大元、瑞士法郎、歐元、英鎊、港元、日圓、新西蘭元、人民幣、新加坡元、泰銖及美元，切合持卡人及其家人海外消費或子女於海外留學的需求。
每日消費限額大升至20萬
另外，滙豐環球私人銀行北亞區市場主管溫國偉則指，推出全新的扣帳卡，不僅將每日消費限額大幅提升至20萬元，並將所有行政費用一併免除，以切合私人銀行客戶消費需求。該行報告顯示，96%香港企業家正積極開展國際業務，超過一半人正在為他們孩子尋找國際教育機會。隨著私人客戶持續追求國際化的生活和教育的趨勢下，將不斷提升服務水平。