銀行動態｜滙豐投資任命Michael Cross為亞太區首席投資總監 接替陳寶枝

滙豐投資管理宣布，任命Michael Cross為亞太區首席投資總監，他將常駐香港，並直接向亞太區及香港行政總裁何慧芬匯報，而職能上將繼續向環球首席投資總監Xavier Baraton匯報。與此同時，他將繼續擔任環球固定收益投資總監一職。並將負責領導滙豐投資管理在亞洲的投資業務，帶領由180多位專業人士組成的資深團隊，管理超過2,000億美元的資產。
續任環球固定收益投資總監
Cross是接替已退休的亞太區首席總監陳寶枝。滙豐投資管理亞太區及香港行政總裁何慧芬表示，「感謝陳寶枝卓越領導才能和對公司重要貢獻，亦很高興 Michael能加入團隊，其深厚經驗將為客戶關係注入活力，延續卓越投資表現，增強在市場影響力，並展現對優秀投資的承諾。」
滙豐投資管理環球首席投資總監Xavier Baraton指，Michael擁有超過30年經驗，並與全球最資深投資者，尤其是主權和公共退休金投資者保持良好的合作關係。他的豐富經驗加上專注於亞洲市場將有助與區內不同客戶中資深決策者建立更緊密關係，並因應客戶需求在固定收益方面推出新解決方案。
2015年加入滙豐 曾任IMF
至於Cross於2015年加入滙豐投資管理，擔任公營部門機構環球主管，負責制定主權財富基金、中央銀行和主權退休基金業務發展及策略。隨後出任機構業務副主席和環球固定收益首席投資總監。在加入滙豐投資管理前，曾於英格蘭銀行和國際貨幣基金組織(IMF)任職，擁有25年豐富行業和市場經驗。