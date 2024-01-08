銀行動態｜滙豐投資任命Michael Cross為亞太區首席投資總監 接替陳寶枝

滙豐投資管理宣布，任命Michael Cross為亞太區首席投資總監，他將常駐香港，並直接向亞太區及香港行政總裁何慧芬匯報，而職能上將繼續向環球首席投資總監Xavier Baraton匯報。與此同時，他將繼續擔任環球固定收益投資總監一職。並將負責領導滙豐投資管理在亞洲的投資業務，帶領由180多位專業人士組成的資深團隊，管理超過2,000億美元的資產。

續任環球固定收益投資總監

Cross是接替已退休的亞太區首席總監陳寶枝。滙豐投資管理亞太區及香港行政總裁何慧芬表示，「感謝陳寶枝卓越領導才能和對公司重要貢獻，亦很高興 Michael能加入團隊，其深厚經驗將為客戶關係注入活力，延續卓越投資表現，增強在市場影響力，並展現對優秀投資的承諾。」