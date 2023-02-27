銀行動態｜滙豐推信用額國際配對服務

滙豐一項調查指，在已移居香港的受訪者中，58%認為因無法轉移信貸紀錄，導致在處理生活基本需要時遇到阻滯。(資料圖片)

滙豐提升環球付款體驗，推出信用額國際配對服務，以支援客戶對環球銀行服務需求。據其一項研究顯示，國際公民在辦理移居相關財務事項時，往往面對不少挑戰。該研究旨在了解國際公民財務生活的變化、移居的原因、移居前的準備及抵埗後的適應問題。結果揭示所面對的財務挑戰如移居海外壓力及對生活上的實際影響。

58% 指無法轉移信貸紀錄

在已移居香港的受訪者中，58%認為因無法轉移信貸紀錄，導致在處理生活基 本需要時遇到阻滯，如申請流動通訊服務或信用卡等；過半數(54%)表示因抵埗初期在開立銀行戶口、申請公用服務及互聯網服務等事遇到困難而未能適應新生活。即將移居香港的受訪者中，有62%擔心到埗後如何管理現金流。同時有75%對尋找切合個人需要的金融服務感到憂慮，這些都反映了財務不確定因素如何對影響移居海外體驗。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如指，全球化及科技發展令數碼遊牧或國際化的生活變得更加普遍。去年滙豐全球國際個人客戶人數達到 600萬；在香港每4名個人客戶便有1人使用其環球銀行服務，反映在高度全球化下，市場對環球銀行服務需求的潛力。滙豐業務遍布60多個國家及地區，更好地利用環球及數碼服務協助客戶達成全球化的目標，是未來重點發展方向。

提升環球付款服務 輕鬆辦妥海外付款

滙豐最近提升了環球付款服務，讓個人客戶經滙豐香港流動理財應用程式輕鬆 辦妥海外付款。簡單幾步便能隨時隨地向全球逾50個國家/地區的滙豐及非滙 豐銀行帳戶以當地貨幣進行環球付款，費用全免。推出信用額環球配對服務，令申請信用卡的過程更便捷。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指，深明移居海外時會面對種種困難，因此致力提供全面環球銀行服務方案，包括領先業界的抵埗前開戶服務、信貸額配對及國際支付。