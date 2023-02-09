銀行動態｜滙豐推全新多貨幣收付款平台

滙豐電商易平台啟用滙豐環球商幣匯，收取澳元、加元、歐元、英鎊、新加坡元及美元的款項。

滙豐指，今天推出全新數碼收付款方案「滙豐電商易」，幫助香港中小企一站式處理多個地區或國際電商平台的收付款，過程採用實時銀行匯率，簡便程度仿如在當地收款。隨著香港與内地免檢疫通關，加上大灣區經濟體愈趨融合，將帶動商品貿易增長。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯指，跨境電子商貿成為内地對外貿易強大驅動力，相關出口總值於去年按年攀升近12%。香港作為大灣區貿易樞紐，擔當重要門戶角色，接通區內與國際市場，優勢足以將龐大的市場潛力化為無限機遇。他指，該行將續投資於數碼服務，以滿足電商在業務增長過程中不斷變化的需求。

快至數分鐘即可到帳

滙豐電商易平台啟用滙豐環球商幣匯，收取澳元、加元、歐元、英鎊、新加坡元及美元的款項，快至數分鐘即可到帳。客戶可選擇將款項存放於滙豐環球商幣匯，或隨時轉帳至滙豐商業綜合戶口。滙豐電商易會為用戶提供相關外幣的當地支付資料，方便他們從付款方收款。

滙豐環球支付方案部常務總監兼亞太區聯席主管姚宇翠指，中小型電商在業務上要取得成功，簡單兼具成本效益的收付款管理方案可謂關鍵所在。該服務可簡化現金流管理，中小企可以更快捷、易於管理和一目了然的方式，處理跨境收付款。滙豐大灣區企業付款通推出後，由廣東至香港的匯款指示可快至兩分鐘内完成。