銀行動態｜滙豐推升級版Well+ 送姜濤禮品

滙豐指，今日推出其全新升級版健康計劃「Well+」，以簡易、互動及有趣方式助用戶達到身體、心靈及財務方面的全方位健康目標，並邀人氣偶像男團MIRROR成員姜濤出任Well+大使，完成身心健康挑戰即可晉級，以及賺取最多2,000元「獎賞錢」。

可賺取最多 2000 元「獎賞錢」

客戶可登入香港滙豐流動理財應用程式(HSBC HK App)，參與全新納入遊戲化元素的Well+全面健康計劃。所有使用HSBC HK App的香港客戶可免費參與Well+，當中包括不同等級的挑戰，全部與身體、心靈及財務健康相關。有關的挑戰包括理財問答遊戲及貼士、身體鍛練目標及心靈健康活動等，完成挑戰的用戶可逐層晉級，並有機會賺取最多2,000元「獎賞錢」，有關「獎賞錢」將直接存入客戶滙豐信用卡。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指，該行至今已有170萬名活躍流動理財用戶。隨著客戶日趨熟用數碼科技，對整體個人健康的關注又逐步提升，在HSBC HK App推出更多資訊和功能，幫助客戶建立健康生活模式和理財習慣，並貫徹致力成為客戶隨身銀行的策略。

滙豐保險香港行政總裁文德華說，14個月前推出Well+的先行版本以來，客戶已步行超過70億步，並且就保持身體健康得到超過300萬元的財務獎賞。由於市場反應令人鼓舞，故推出全新版本，互動性更強、更簡單和更有趣。「以有趣、好玩和富有教育意義的方式把滙豐領先的的數碼、理財及保險服務帶給客戶」。

該行指由現在至本月31日，參加Well+並且在分行或視像會議完成所需財務狀況檢查，將收到人氣偶像姜濤限量版健康心意卡套裝。在這段期間透過分行、視像會議或電話熱線參加Well+及購買新保單的客戶，將收到「Well+ x姜濤」珍藏禮盒或「Well+ x姜濤」運動毛巾。