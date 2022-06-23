銀行動態｜滙豐推大灣區貿易通 助企業資金調配

滙豐推出全新「大灣區企業 貿易通」，企業能享用一體化兼專屬貿易及供應鏈融資方案，配合業務在粵港澳三地整體資金需求，預先批核的貿易額度於同一個工作天即可跨境靈活調配，過程中無需提交額外申請或簽署其他文件，讓企業可加快貿易資金運轉。

滙豐香港工商金融常務總監兼環球貿易及融資業務部港澳地區主管高雅德(Aditya Gahlaut)指，按該行研究，內地進出口於過去3年增速約為全球平均水平的5倍，該行續利用貿易服務能力和全球網路，助企業把握大灣區機遇。

滙豐早前已率先為內地一家領先的文具製造商及辦公室方案供應商安排「大灣 區企業貿易通」下的試點貿易融資，使公司可於同一工作日內，在其5間珠三 角及兩間香港支公司分配貿易信貸額度。除提供融資支持外，內地設有業務的香港滙豐客戶，亦可在廣東省内滙豐分行提交出口信用證單據，並獲同日處理，以節省速遞派送時間，並加快融資流程

該行指一直推動區內數碼貿易轉型，如去年11月透過香港貿易聯動平台(eTradeConnect)和中國人民銀行轄下「貿易金融區塊鏈平台」(「貿金平台」)的第二期對接，完成首批跨境貿易融資交易。較早前，亦曾協助企業相繼完成內地首筆基於區塊鏈技術的跨境信用證交易，以及全球首筆區塊鏈跨境人民幣信用證交易。