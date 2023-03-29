銀行動態｜滙豐推數碼化倫巴德貸款

為支援精通數碼科技投資者理財需求，滙豐率先推出數碼化「倫巴德貸款」服務，供本港滙豐尚玉及卓越理財客戶使用。「倫巴德貸款」(亦稱為保證金貸款)讓客戶以他們的投資資產作抵押品借貸，從而獲取成本相對較低貸款。由於這類型保證金貸款以投資組合為抵押品，持有多元化資產組合將能獲得較高貸款/抵押品市值比率，同時有助減低因為價格波動而觸發補倉通知。

用投資資產作抵押品

現時，合資格的客戶經網上渠道，只需幾分鐘即可啟用「滙財組合貸款」並獲批貸款額，最快第二個工作天可使用貸款。亦可以流動理財應用程式隨時隨地監察旗下抵押品價值，提取及管理貸款。此前，客戶只能在分行申請滙財組合貸款，而人手處理審批及設立貸款授信或需時一周以上 。

已啟用數以十億元計貸款額度

隨著服務擴展至數碼平台，相關程序已全面自動化。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務自主交易、資本市場平台及財富融資方案業務主管亨格富(Ryan Haugarth)指，為對抗通脹，投資者往往會以現金投資賺取回報，但同時希望保持靈活以捉緊其他機會或應付個人需要。「滙財組合貸款」為客戶提供彈性，讓他們有需要時可全天候得到線上線下貸款支援。其客戶已啟用了數以十億元計的貸款額度，除已使用的貸款會被收取低廉利息，此外並無涉及其他費用。新設立的貸款授信中有半數經由流動理財進行，反映數碼理財方案備受客戶歡迎。