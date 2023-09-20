銀行動態｜滙豐推數碼融資方案 結合融資及付款 貸款僅需1分鐘

滙豐指，推出行業首個貫通貿易融資流程的方案HSBC TradePay，將融資及付款兩者結合，助客戶即時提取貿易貸款，並同時支付供應商。

企業若透過短期融資應付貿易營運資金周轉，以往需要經過多個步驟，包括先行提取貸款，再安排將所得資金支付供應商，一般耗時24至48小時。客戶現時無需準備交易文件證明，而貸款處理時間縮短至少於1分鐘，方便企業適時提取融資，提升貿易應付帳項時間管理。只需要上載付款文件，即可提取貸款，並直接支付供應商，全程可透過數碼渠道完成。

市佔率接近 20%

滙豐環球貿易及融資業務部亞太區聯席主管高雅德(Aditya Gahlaut)指，在港貿易融資市場位居領導地位，市佔率接近20%，有關服務可助客戶透過創新的數碼方案可同時提取貸款和支付供應商，有助靈活管理營運資金，更可加深與貿易夥伴關係。