銀行動態｜滙豐推新B2B銷售點融資方案

滙豐推出為企業對企業(B2B)交易而設的銷售點融資方案；圖右至左為FreightAmigo首席財務官司徒英豪；高雅德；滙豐香港工商金融常務總監兼中小企業主管王海珍；FreightAmigo聯合首席執行官兼創辦人謝凱澄；滙豐香港工商金融常務總監兼貿易業務銷售主管鄺曉文；以及 FreightAmigo聯合首席執行官兼創辦人歐添偉。

滙豐銀行宣布，推出為企業對企業(B2B)交易而設的銷售點融資方案，讓香港的B2B商戶在自家網上銷售平台，為商業及機構顧客提供先買後付的選擇。透過應用程式介面(API)技術，滙豐商業客戶可在自設的B2B電子商貿平台接入方案，於結帳時向買家提供延長付款期的選項。滙豐將在交易後的一個工作天內先行支付予賣家，方便他們及時對帳。

集團指，數碼物流平台FreightAmigo將在今年6月初率先採用此方案，為其用戶提供「先運後付」(Ship Now, Pay Later)服務。企業和機構在該物流平台上預訂貨運服務時，可選擇於稍後付款，並無需支付額外費用。滙豐在應收帳融資方面，將幫助FreightAmigo透過提供靈活的付款方式，提升顧客的數碼體驗。