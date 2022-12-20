銀行動態｜滙豐推靈活分期付款計劃買Apple Watch

即日起至明年2月28日，客戶憑合資格滙豐信用卡購買Apple Watch， 可享合共高達300元「獎賞錢」。(網上圖片)

滙豐宣布首次推出靈活免息分期付款計劃及優惠，客戶以其信用卡選購Apple Watch系列，可以每月低至65元免息免手續費分期購買，無須簽訂任何服務計劃，兼享高達300元「獎賞錢」。亦可於24個月後，選擇升級更換最新Apple Watch，以「回購價值保證」抵銷餘下分期餘額。是次則可購買Apple Watch Ultra、Series 8或SE系列。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀指，早時與各本地電訊商合作提供的「iPhone for Life」計劃，因此再次推出嶄新分期付款計劃購買Apple Watch，希望在佳節當前以靈活的消費方式，購買心頭好。

滙豐信用卡客戶可於四間指定本地電訊商包括csl/1O1O、香港寬頻、數碼通及電訊數碼SUN Mobile參與是次免息付款計劃。