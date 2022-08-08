銀行動態｜滙豐深度訪談節目WoW Talk 探索財富機遇

滙豐推出深度訪談節目「WoW Talk」，首集嘉賓為基因檢測公司Prenetics行政總裁兼聯合創辦人楊聖武。旁為滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如。

滙豐推出深度訪談節目「WoW Talk」(Wisdom of Wealth Talk)，將邀請一眾知名領袖及精英，探討亞洲蓬勃財富機遇，並分享他們成功秘訣和財富睿智。首集嘉賓為基因檢測公司Prenetics行政總裁兼聯合創辦人楊聖武，將與滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如大談先天基因與後天創富關係。

伍楊玉如指，據去年財富遠見調查顯示，近乎每四個成年香港人就有一位百萬富翁。為了解香港及亞洲不同範疇財富機遇，特意舉辦「WoW Talk」，透過深入訪談向客戶呈獻嘉賓們財富睿智。

楊聖武則表示，俗語有云「富貴命生成」，基因或許決定了人物性格和特性， 但信財富仍然大部分受到後天生活習慣與環境影響。以個人為例，他成長於一個平凡小康之家，12歲開始嘗試工作，直至25歲開始創業。無論創業或經營自己業務，熟悉市場與自己研發的產品 是成功的基要因素。於2020年新冠肺炎疫情肆虐初期，他和團隊走進當時疫情較險峻的黃大仙區，走遍1.6萬家餐廳食肆合共派發30萬份核酸(PCR)檢測樣本瓶。

當談及成功致富與基因及個人性格可有關聯時，伍楊玉如認為，有健康的財務規律及理性投資分析，及早開始財務策劃，對成功創富有密不分割的關係。深信「富貴不一定是命生成」，更重要是，財富可以創造出來。