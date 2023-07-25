銀行動態｜滙豐與新加坡吉寶簽合作備忘錄研減碳

備忘錄由吉寶企業基礎設施部首席執行官林裕玲和滙豐香港區行政總裁林慧虹代表簽署。簽署儀式於香港特別行政區政府在新加坡舉行的晚宴期間進行，出席人士包括新加坡副總理王瑞杰、香港特別行政區行政長官李家超、兩地的官員、金融、物流、科技及專業服務界別等商界代表。

滙豐香港與吉寶企業透過旗下基礎設施部(吉寶基建)在新加坡簽訂合作諒解備忘錄，研究在減碳領域合作機會。根據備忘錄，雙方將構建策略合作框架，因應粵港澳大灣區及亞洲區內建築密度高的城市，對減碳和可持續發展的市場需求，一同創造和捕捉相關機遇。

透過各項金融服務助客戶轉型

林慧虹指，應對全球氣候危機，不能單憑個別市場的力量，必須透過合作得出共同應對方案。將透過各項金融服務，支持客戶實現能源轉型和減少碳排放，以金融界的力量推動全球減碳。

雙方透過備忘錄，將充分利用吉寶在發展、執行及營運可靠、高效且具有彈性的能源和環保基建專業能力，配合滙豐在綠色金融的優勢，加快推動氣候變化方案，並引導投資，邁向更可持續的發展項目。同時，備忘錄讓雙方探索在市場和客戶方面的合作機會，包括借助香港綠色金融和科技方面的專業知識，加快區內能源轉型。

全球對綠色科技的需求不斷上升，此次合作將結合雙方的優勢，期望減少碳排放，為大灣區和亞洲提供更多低碳方案，既能幫助終端用戶達到能源效益和節省成本，又可以協助客戶減少碳足跡。

可持續發展項目融資需求龐大

亞洲可持續發展項目的融資和投資需求龐大，市場估計，未來30年，單是亞洲區內的綠色融資金額將達到66萬億美元。