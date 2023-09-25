銀行動態｜滙豐與杜拜簽備忘 推廣投資機遇

備忘錄由Hadi BADRI及林慧虹代表雙方簽訂，配合香港特別行政區政府和香港貿易發展局本月舉辦的「一帶一路高峰論壇」。

滙豐與杜拜經濟及旅遊部簽訂諒解合作備忘錄，合作推廣香港和杜拜的商業和投資機遇，將推動杜拜和香港的經濟和金融互聯互通。

備忘錄包括支持兩地企業、金融機構、高資產值人士及家族辦公室，在中東、北非或亞洲開拓更多機遇；支持金融互聯互通、雙邊貿易和投資，以及兩地資本市場發展；透過舉辦大型活動，推廣杜拜和香港作為金融樞紐的地位；互相分享對市場的見解、訊息共享，幫助企業和個人開拓機遇。

香港和阿聯酋的貿易額漲 27.6%

根據《金融時報》2022年「fDi市場」報告，針對創始項目的外國直接投資，杜拜高踞全球第一，也是香港在海外投資的主要目的地之一。參考貿發局的統計，杜拜作為阿聯酋第二大酋長國，2022年香港和阿聯酋的貿易額按年增長27.6%，主要由於期內香港出口至阿聯酋錄得35.3%增長。同時，香港是內地與阿聯酋之間商品貿易的主要門戶。