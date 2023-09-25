銀行動態｜滙豐與杜拜簽備忘 推廣投資機遇

滙豐與杜拜經濟及旅遊部簽訂諒解合作備忘錄，合作推廣香港和杜拜的商業和投資機遇，將推動杜拜和香港的經濟和金融互聯互通。
備忘錄包括支持兩地企業、金融機構、高資產值人士及家族辦公室，在中東、北非或亞洲開拓更多機遇；支持金融互聯互通、雙邊貿易和投資，以及兩地資本市場發展；透過舉辦大型活動，推廣杜拜和香港作為金融樞紐的地位；互相分享對市場的見解、訊息共享，幫助企業和個人開拓機遇。
香港和阿聯酋的貿易額漲27.6%
根據《金融時報》2022年「fDi市場」報告，針對創始項目的外國直接投資，杜拜高踞全球第一，也是香港在海外投資的主要目的地之一。參考貿發局的統計，杜拜作為阿聯酋第二大酋長國，2022年香港和阿聯酋的貿易額按年增長27.6%，主要由於期內香港出口至阿聯酋錄得35.3%增長。同時，香港是內地與阿聯酋之間商品貿易的主要門戶。
便利企業、投資者及家族辦公室
杜拜經濟及旅遊部旗下杜拜經濟發展行政總裁Hadi BADRI指，深信協作與交流是建設和推動未來環球經濟韌性關鍵。自年初公布「杜拜經濟議程D33」，持續見到來自香港和內地的企業落戶杜拜，以及來自兩地的外國直接投資項目；同樣地有相當數目的杜拜企業落戶香港和內地或投資當地項目。這次與滙豐合作，將進一步推動這個趨勢，利用雙方的優勢、對市場的深入了解及提供的服務，便利企業、投資者及家族辦公室，把握更多新機遇。
滙豐香港區行政總裁林慧虹指，香港和杜拜擁有很多互利互補之處，連繫著亞太區和中東市場的貿易、投資以及人才流動。滙豐深深扎根於兩地，客戶關係源遠流長，洞識兩地商貿走廊的龐大機遇，能夠協助客戶抓住商機、擴大優勢。