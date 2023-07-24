銀行動態｜滙豐與Dowsure豆沙包合作 推數據為本貿易融資計劃

滙豐指與跨境電商數碼API平台——Dowsure豆沙包合作，推建基於亞馬遜(Amazon)平台銷售數據的貿易融資計劃，幫助中小企業透過跨境電商渠道開拓國際市場，並滿足電商企業在境內外的融資需求。
滙豐透過與Dowsure豆沙包合作，於內地和香港推出全新融資計劃，藉跨境電商賣家在亞馬遜平台上的銷售、庫存和退款等數據，簡化貿易融資的信貸評估。賣家申請融資時無需提供財務報表或抵押品，讓中小商戶在拓展網上銷售時，可以更方便和容易 的方式取得銀行貸款。
將利用大數據進行貸款審核
滙豐香港工商金融環球貿易及融資業務部亞太區聯席主管高雅德(Aditya Gahlaut)指，將利用大數據進行貸款審核，根據過往交易、財務及非財務資料作評分，並將之嵌入網上平台，過程接近實時。隨著電子商貿愈趨蓬勃，將積極支持更多電商賣家擴展業務。
滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍指，企業在網上銷售過程留下不少有用數據，為銀行信貸評估提供可靠及緊貼現況的資料，隨著數據運用日漸成熟，中小企融資將步入新階段。是次合作，運用電商平台上不同類型的數據，為香港中小企簡化貿易融資流程。繼早前推出的滙豐電商易及e滙豐收款方案，將持續提升針對中小型商戶的專門支援，幫助他們在迅速發展的電子商貿市場中抓緊機遇。
Dowsure豆沙包創始人裴忠方則指，雙方將結合滙豐的金融專長與全球網絡優勢，以及Dowsure豆沙包的創新科技能力及跨境電商合作網絡優勢，達成深度合作，為廣大跨境電商賣家提供全方位、便捷且高效的金融產品。
貸款額最高為100萬美元
亞馬遜商戶透過此計劃申請貿易融資，貸款額最高為100萬美元，貸款期最長120天。由即日起至今年12月31日，亞馬遜商戶成為滙豐新貿易客戶，並成 功獲批授信額度，可獲最多25,000元貿易服務優惠。