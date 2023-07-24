銀行動態｜滙豐與Dowsure豆沙包合作 推數據為本貿易融資計劃

滙豐指與跨境電商數碼API平台——Dowsure豆沙包合作，推建基於亞馬遜(Amazon)平台銷售數據的貿易融資計劃，幫助中小企業透過跨境電商渠道開拓國際市場，並滿足電商企業在境內外的融資需求。

滙豐透過與Dowsure豆沙包合作，於內地和香港推出全新融資計劃，藉跨境電商賣家在亞馬遜平台上的銷售、庫存和退款等數據，簡化貿易融資的信貸評估。賣家申請融資時無需提供財務報表或抵押品，讓中小商戶在拓展網上銷售時，可以更方便和容易 的方式取得銀行貸款。

將利用大數據進行貸款審核

滙豐香港工商金融環球貿易及融資業務部亞太區聯席主管高雅德(Aditya Gahlaut)指，將利用大數據進行貸款審核，根據過往交易、財務及非財務資料作評分，並將之嵌入網上平台，過程接近實時。隨著電子商貿愈趨蓬勃，將積極支持更多電商賣家擴展業務。