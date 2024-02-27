銀行動態｜滙豐藉銀行同業帳戶數據共享計劃 簡化中小企貸款申請

滙豐宣布透過金管局「銀行同業帳戶數據共享」先導計劃，推出全新中小企信貸申請流程，利用數據簡化當中程序，縮短商業客戶獲取銀行融資時間。由2月底起，指定商業綜合戶口持有人在申請融資時，可授權滙豐取得其恒生銀行(011)帳戶數據。滙豐未來數月陸續與更多銀行建立數據連接。 根據先導計劃安排，滙豐可按客戶意願，從其他參與銀行取得客戶存款帳戶資訊，包括帳戶是否存在、狀態、結餘和交易資訊。計劃推出後，滙豐協助一家從事玩具貿易的中小企，透過更簡單快捷的流程申請商業貸款。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯指，銀行同業帳戶數據共享先導計劃是香港開放銀行進程又一里程碑，有利創建更緊密連繫和以客戶為本的銀行體系。經客戶同意後，可利用其他銀行帳戶數據進一步簡化貸款流程，幫助中小企適時獲取融資。

可查閱其他銀行帳戶資料 至於合資格客戶登入商務網上理財後，可授權滙豐查閱他們於其他銀行帳戶資訊。先導計劃參與銀行將採用應用程式介面(API)直接連接，中小企客戶申請融資時可無需向銀行提交紙本結單，過程更快捷方便。