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財經
2024-02-27 16:06:41

銀行動態｜滙豐藉銀行同業帳戶數據共享計劃 簡化中小企貸款申請

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銀行動態｜滙豐藉銀行同業帳戶數據共享計劃 簡化中小企貸款申請

由2月底起，指定商業綜合戶口持有人在申請融資時，可授權滙豐取得其恒生帳戶數據。(資料圖片)

滙豐宣布透過金管局「銀行同業帳戶數據共享」先導計劃，推出全新中小企信貸申請流程，利用數據簡化當中程序，縮短商業客戶獲取銀行融資時間。由2月底起，指定商業綜合戶口持有人在申請融資時，可授權滙豐取得其恒生銀行(011)帳戶數據。滙豐未來數月陸續與更多銀行建立數據連接。

根據先導計劃安排，滙豐可按客戶意願，從其他參與銀行取得客戶存款帳戶資訊，包括帳戶是否存在、狀態、結餘和交易資訊。計劃推出後，滙豐協助一家從事玩具貿易的中小企，透過更簡單快捷的流程申請商業貸款。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯指，銀行同業帳戶數據共享先導計劃是香港開放銀行進程又一里程碑，有利創建更緊密連繫和以客戶為本的銀行體系。經客戶同意後，可利用其他銀行帳戶數據進一步簡化貸款流程，幫助中小企適時獲取融資。

銀行動態｜滙豐藉銀行同業帳戶數據共享計劃 簡化中小企貸款申請

滙豐指透過金管局「銀行同業帳戶數據共享」先導計劃，推出全新中小企信貸申請流程。

可查閱其他銀行帳戶資料

至於合資格客戶登入商務網上理財後，可授權滙豐查閱他們於其他銀行帳戶資訊。先導計劃參與銀行將採用應用程式介面(API)直接連接，中小企客戶申請融資時可無需向銀行提交紙本結單，過程更快捷方便。

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「商業數據通」於202210月推出後，該行成為首批與香港商業信貸資料 庫連接的金融機構，直接透過「商業數據通」取得企業信貸紀錄，過程更採用 自動化審核，以加快整個貸款流程。「商業數據通」正式推出前，亦與不同第三方數據提供者合作，參與試行計劃。

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