銀行動態｜滙豐調查：持有590萬流動資產才算中產

滙豐卓越理財2022新世代中產報告顯示，港人普遍認為需擁有590萬元個人流動資產，方能成為中產階級。全球金融市場動盪令香港中產對投資風險取向的接受程度普遍下降。當中，對財富管理持謹慎/非常謹慎態度的受訪者，由新冠肺炎疫情前為30%，升至目前為41%，而約60%受訪者指因為疫情期間收入不穩，投資組合比疫情前持有更多現金。不過，高端投資者投資比例及投資組合則較高及較多元化，當中基金及債券的比例比其他投資產品佔比較高。

35% 擬送子女海外升學 首選英國

是次報告是香港首份深入分析香港中產的財務需求和抱負的銀行研究，分析其 財務上的優先考慮及人生大事，包括子女教育支出、投資、退休及遺產規劃等。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指，子女教育為本港中產優先考慮，調查顯示，三分之一(35%)受訪者有計劃送子女到海外升學。受訪中產父母為子女海外升學花費平均約為153萬元。首選目的地為英國(約40%)，其次為加拿大(約17%)及澳洲/新西蘭(16%)，而大部分受訪者(76%)認為置業仍屬保值選擇，當中近40%表示有興趣於本地置業，另有約四分一受訪者(28%)有興趣於未來兩至三年於海外置業，首選地點包括英國(39%)及內地(38%)；其次是加拿大(18%)、澳洲(15%)及美國(13%)。

逾半千禧受訪者希望提早退休

另外，千禧一代受訪中產致力實踐「FIRE」(財務獨立、提早退休)，調查顯示，逾半(54%)千禧受訪者希望提早退休，為非千禧世代受訪者的兩倍(28%)，理想退休年齡平均為56歲。為提早退休，61%千禧受訪者表示會削減開支，55%希望透過兼職或創業來增加收入。超過一半受訪者認同遺產規劃的重要性，惟當中23%沒有採取相關行動或表示缺乏相關知識。

滙豐香港區財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲(Sami Abouzahr)指，近日推出全面財富模擬平台Future Planner，讓客戶了解短期與長期的財富目標進度。亦可透過「滙財智富服務」模擬各種市況，管理投資組合及評估潛在投資風險。