銀行動態｜滙豐防詐騙科技投資按年大增七成

本港詐騙事件顯著增加，今年上半年相關罪案數目按年上升超過50%，而網絡詐騙更佔舉報案件逾75%，總損失金額達26.9億元。就滙豐而言，本港客戶今年首9個月舉報詐騙案件中，與購物和投資相關分別佔45%和21%。為了加強對客戶保障，滙豐香港今年在防詐騙科技的投資比去年大增七成。

舉辦首個銀行策展防詐騙藝術展「呃 Fair 」

另外，滙豐舉辦全港首個由銀行策展防詐騙藝術展「呃Fair」，藉以提升公眾防騙意識，將於本月21日至12月11日於啟德AIRSIDE舉行。

滙豐香港區行政總裁林慧虹指，網絡詐騙日益嚴重，確保客戶能繼續安心使用數碼銀行服務是當前急務。在這數碼年代，必須透過客戶教育和有效保障，才能贏得客戶信賴及應對罪案。該行不僅推廣網絡安全意識，更加強相關科技投資，亦將繼續推出不同措施，以應付層出不窮的詐騙手法。