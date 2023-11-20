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財經
2023-11-20 15:50:33

銀行動態｜滙豐防詐騙科技投資按年大增七成

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銀行動態｜滙豐防詐騙科技投資按年大增七成

滙豐舉辦全港首個由銀行策展防詐騙藝術展「呃Fair」，將於本月21日至12月11日於啟德AIRSIDE舉行。

本港詐騙事件顯著增加，今年上半年相關罪案數目按年上升超過50%，而網絡詐騙更佔舉報案件逾75%，總損失金額達26.9億元。就滙豐而言，本港客戶今年首9個月舉報詐騙案件中，與購物和投資相關分別佔45%21%。為了加強對客戶保障，滙豐香港今年在防詐騙科技的投資比去年大增七成。

舉辦首個銀行策展防詐騙藝術展「呃Fair

另外，滙豐舉辦全港首個由銀行策展防詐騙藝術展「呃Fair」，藉以提升公眾防騙意識，將於本月21日至1211日於啟德AIRSIDE舉行。

滙豐香港區行政總裁林慧虹指，網絡詐騙日益嚴重，確保客戶能繼續安心使用數碼銀行服務是當前急務。在這數碼年代，必須透過客戶教育和有效保障，才能贏得客戶信賴及應對罪案。該行不僅推廣網絡安全意識，更加強相關科技投資，亦將繼續推出不同措施，以應付層出不窮的詐騙手法。

銀行動態｜滙豐防詐騙科技投資按年大增七成

滙豐「呃Fair」將展出逾20件實體和互動藝術品，突顯騙徒常用的手法。

透過不同措施加強信用卡用戶保障

在未來幾個月，滙豐會透過不同措施加強對信用卡用戶保障，包括讓客戶停用無卡交易或設定相關交易限額，並會透過流動理財應用程式，代替以短訊提供的一次性密碼進行網上交易認證。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如指，預防詐騙看似複雜，但其實不需要成為專家方能保護自己。只要時刻保持防騙意識，謹記便宜莫貪、對可疑網站保持警惕並妥善保管敏感的個人信息，大家都能成為醒目的數碼銀行用戶。今次展覽旨在教育公眾如何避免受騙。滙豐一直重視客戶保障，並將繼續與客戶和業界攜手，確保公眾能得到安全的銀行服務體驗。

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滙豐「呃Fair」將展出逾20件實體和互動藝術品，突顯騙徒常用的手法。藝術品的靈感源於公眾誤墮騙局的經歷，並以深具本地風格的二次創作引起公眾共鳴。

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