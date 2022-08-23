銀行動態｜滙豐One推優惠吸千禧世代客戶

滙豐宣布，推出一系列投資優惠，以吸納更多18至34歲的千禧世代客戶，現時千禧世代客戶佔滙豐One今年上半年新客戶總數近六成，去年第二季推出投資教育及推廣活動「告別投資A0」後，今年上半年25歲或以下滙豐One客戶開立投資戶口的數字，比去年下半年升近兩成。

不過，據最新一份滙豐FinFit調查結果指，近48%千禧受訪者的得分低於整體港人65分的平均數，顯示有需要加強投資及理財知識，藉住各種理財工具及早開始投資。

滙豐去年推出專為18至25歲年輕投資者而設的免佣金股票交易計劃「滙豐Trade25」，每月只需25元，即可免佣金及零平台服務費買賣交易額250,000元內的港股、美股和內地A股，亦可免費瀏覽理財教育資料庫「Trade25學院」及透過「滙豐交易追蹤」查看其他滙豐投資者活躍交易的10大港股，升級股票投資知識並作出更明智的投資決定。

滙豐One推出推廣活動「調教少年股神」，協助千禧客戶起步投資，客戶以手機開戶及加入滙豐Trade25並完成股票交易，可獲最多850元獎賞。

支持 Yahoo 投資達人大賽

另外，該行指，將支持由Yahoo舉辦的「Yahoo投資達人大賽」，鼓勵年輕客戶盡早累積投資實戰經驗。年齡屆乎18至25歲的人士可組隊(2至4人)參與為期三星期的虛擬投資比試，有機會向星級評判團分享其財策計劃，並進行四星期實戰投資，最後出線三隊可獲Yahoo送出最多15,000元獎金，並有機會與滙豐合作拍片或成為Yahoo TV財經節目主播。