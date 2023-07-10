銀行動態｜滙豐One推招吸千禧客 一世免佣買賣股票

滙豐One踏入三周年續推出年度市場推廣活動及新客戶優惠，並特意夥拍ERROR成員何啟華(阿Dee)及「阿Dee 2.0」梁浩朗首度合作拍攝廣告。

該行指，截至今年5月，每十位年屆18至34歲香港千禧世代，就有6位為其客戶。投資回報方面，滙豐One的18至25歲投資回報最高的5%客戶，今年首季投資利潤中位數達28,000元，為他們平均月薪的1.4倍。戶口內儲蓄與投資分配比例為1：1.65，相比投資回報最差的5%客戶比例僅為1：1。投資回報最高的5%客戶中，有超過七成曾透過其流動理財應用程式內的「個人預算」設立每月預算。

滙豐指，滙豐One踏入三周年，為吸引更多千禧客戶，續推出年度市場推廣活動及新客戶優惠，其中35歲或以下客戶，今年內加入滙豐Trade25，可獲一世$0佣買賣股票。另外，客戶手機開戶可獲免費達10萬元癌症保障，以及最高價值2,100元獎賞。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指，該行有責任向本港年輕一代普及投資觀念、打破投資和理財方面的迷思。而滙豐One藉提供高性價比的數碼理財體驗，讓這批客戶能以更低成本起步，培養健康理財習慣。滙豐One新客戶，將為其帶來10萬元的一年癌症保障，協助防患於未然、協助應付生活驟變。

該行指，將滙豐Trade25合資格年齡延伸至介乎26至35歲客戶，加入後可獲一世$0佣，以及免平台服務費交易港股、美股和中國A股，務求讓更多千禧世代享受「高性價比」的數碼化銀行服務。

阿 Dee 夥阿 Dee 2.0 齊推廣

為幫助千禧客戶撃破投資迷思，特意夥拍ERROR成員何啟華(阿Dee)聯同「阿 Dee 2.0」梁浩朗首度合作拍攝廣告，展示低門檻而高性價比的理財投資體驗。「Reth!nk投資」系列宣傳於本月起推出。