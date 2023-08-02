銀行動態｜花旗伍燕儀夥奧斯卡影后楊紫瓊交流 內容係……

花旗集團委託於香港及新加坡進行研究發現，超高淨值客戶期望與摯愛家人追求更多極致體驗，尤其與旅遊有關方面，同時更著重提升身心靈健康。因應超高淨值人士消費及生活模式，為其ULTIMA持卡人度身訂造旅遊及品味經歷、平衡身心的特色體驗、頂級獎賞，以及一系列專享禮遇，並由專屬的ULTIMA 客戶經理精心安排及策劃。
新加坡超高淨值客信用卡消費額飆56%
Citi Global Wealth日前發布ULTIMA Mastercard信用卡，屬花旗私人銀行亞洲區客戶專用，包括花旗四大財富樞紐當中的香港和新加坡市場。其超高淨值客戶消費持續增長，並已超越新冠疫情前水平。在新加坡此客戶群今年上半年信用卡消費總額相比2019年同期增加逾56%；香港相同客戶群信用卡消費總額則升 36%，兩地增長均由購物、餐飲及旅遊帶動。
Citi Global Wealth於7月31日舉行晚會，推介ULTIMA Mastercard信用卡，並邀請奧斯卡影后楊紫瓊出席晚會，並與花旗環球財富亞洲區主管伍燕儀對話交流。她們大談如何在各自專業領域上追求完美、成就臻美人生，以及分享如何促進多元及包容性藉以影響生命並締造平等未來的熱誠。
Citi Global Wealth為綜合財富管理平台
伍燕儀指，花旗的ULTIMA定位為超高淨值客戶群主要及專屬信用卡。客戶消費模式會隨時間改變，所以持續提升服務，務求第一時間掌握客戶想法及需要。花旗信用卡與私人銀行兩大業務聯手，將開創更多新機遇，擴展並深化與超高淨值客戶關係。Citi Global Wealth為花旗綜合財富管理平台，以香港及新加坡為基地，為區內橫跨整個財富光譜不同客戶服務。業務涵蓋花旗區內信用卡業務、Citigold及Citigold Private Client個人財富管理、國際個人銀行、花旗私人銀行，以及花旗在香港及新加坡的其他零售銀行業務。