銀行動態｜花旗伍燕儀夥奧斯卡影后楊紫瓊交流 內容係……

花旗集團委託於香港及新加坡進行研究發現，超高淨值客戶期望與摯愛家人追求更多極致體驗，尤其與旅遊有關方面，同時更著重提升身心靈健康。因應超高淨值人士消費及生活模式，為其ULTIMA持卡人度身訂造旅遊及品味經歷、平衡身心的特色體驗、頂級獎賞，以及一系列專享禮遇，並由專屬的ULTIMA 客戶經理精心安排及策劃。

新加坡超高淨值客信用卡消費額飆 56%

Citi Global Wealth日前發布ULTIMA Mastercard信用卡，屬花旗私人銀行亞洲區客戶專用，包括花旗四大財富樞紐當中的香港和新加坡市場。其超高淨值客戶消費持續增長，並已超越新冠疫情前水平。在新加坡此客戶群今年上半年信用卡消費總額相比2019年同期增加逾56%；香港相同客戶群信用卡消費總額則升 36%，兩地增長均由購物、餐飲及旅遊帶動。