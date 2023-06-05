銀行動態｜花旗債券AUM漲逾七成 推手機債券投資平台

另外，該行指，市場環境仍然波動，加上債券收益率升至近年罕見高水平，定息理財產品特別受客戶歡迎，今年首4個月花旗零售銀行客戶的債券及存款證買入量較去年同期上升230%，債券資產管理規模(AUM)今年4月亦按年升逾七成。

花旗銀行指，繼於手機銀行提供股票、外匯及基金買賣、存款證投資和定存服務外，最近在Citi Mobile® App推出債券投資平台，涵蓋全港零售市場上最多的債券選擇。花旗客戶習慣使用數碼渠道處理銀行事務，截至今年4月底，客戶超過八成外匯交易及基金買賣、逾九成定期存款交易、接近所有股票交易都透過數碼渠道完成。

至於全新Citi Mobile® App債券投資平台涵蓋全球知名機構發行優質債券，提供全港零售銀行市場上最多的債券選擇，約有400隻涵蓋不同發行機構、年期、票息率及貨幣的債券。平台有不時更新的預設主題，現時包括暢銷債券、新發行債券、短年期投資級別債券、政府債券等。進階投資者更可使用強大的篩選功能，設置15個選項包括風險評級、買入價格、信用評級、貨幣、票息種類、行業等，搜尋 心儀債券。亦可建立個人化債券名單，緊貼心儀債券的價格表現，捕捉投資機遇。

即日起至今年8月31日，合資格客戶於Citi Mobile® App債券投資平台成功認購二手市場債券一次，每次最低認購金額達50萬元或其等值，可賺取現金回贈最多1,388元，完成上述交易兩次或以上，更可賺取現金回贈最多2,088元。