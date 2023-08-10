銀行動態｜點用未來錢？滙豐搵KOL分享

滙豐推「點用未來錢？」市場企劃，邀請不同背景及年齡層的KOL分享對「未來錢」的看法。

近期網上熱話，關於「先使未來錢」市民有不同睇法。滙豐今推出一系列借貸及分期產品優惠外，同時推出新市場推廣項目「點用未來錢？」，鼓勵大眾反思如何善用未來錢，完成人生不同目標。

該行今年中就使用「未來錢」概念，訪問香港近1,000名成年銀行用戶，當中只有三分一人(33%)認同該概念。為鼓勵大眾反思對未來錢觀念，推出「點用未來錢？」市場企劃，邀請不同背景及年齡層的KOL，包括關門/妹媽、馬田及Chucky@Mill Milk、香港運動員陳家豪，以及一般受訪者分享他們對「未來錢」的看法，以及他們因應各種需要及衡量個人能力後如何使用「未來錢」完成的人生目標。