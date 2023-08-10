銀行動態｜點用未來錢？滙豐搵KOL分享

近期網上熱話，關於「先使未來錢」市民有不同睇法。滙豐今推出一系列借貸及分期產品優惠外，同時推出新市場推廣項目「點用未來錢？」，鼓勵大眾反思如何善用未來錢，完成人生不同目標。
該行今年中就使用「未來錢」概念，訪問香港近1,000名成年銀行用戶，當中只有三分一人(33%)認同該概念。為鼓勵大眾反思對未來錢觀念，推出「點用未來錢？」市場企劃，邀請不同背景及年齡層的KOL，包括關門/妹媽、馬田及Chucky@Mill Milk、香港運動員陳家豪，以及一般受訪者分享他們對「未來錢」的看法，以及他們因應各種需要及衡量個人能力後如何使用「未來錢」完成的人生目標。
個人貸款額按年雙位數增長
滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀指，該行今年首半年批出個人貸款額比去年同期呈雙位數增長，加上市場對借貸及分期產品有持續需求，因此，希望透過推出「點用未來錢？」，讓客戶反思如何能藉此完成其財務目標，提高靈活度的同時維持其財務健康。
另外，該行其中分期「萬應錢」私人貸款，實際年利率最低為2.47厘，可獲最多5,000元現金回贈，成功遞交證明文件可享額外300元現金回贈；而循環「萬應錢」首3個月迎新年息最低為1.9厘，網上申請及成功遞交證明文件可獲額外最多200元現金回贈等。