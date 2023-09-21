銀行動態｜OCBC成港交所場外結算會員

新加坡華僑銀行(OCBC)指，成為港交所(388)旗下香港場外結算的結算會員。場外結算是全球首間及唯一一間提供港元兌美元，以及離岸人民幣兌美元交叉貨幣掉期結算服務的結算所，這些貨幣的交易量在2022財政年度顯著增加。在今上半年交投和客戶需求推動下，該行港元和離岸人民幣交叉貨幣掉期交易量按年飆逾50%，其新加坡和香港客戶皆有濃厚興趣，預期香港的成交量將更活躍。
掉期交易量按年飆逾50%
成為會員後，華僑銀行可使用場外結算公司所提供的中央結算服務，以處理場外衍生產品包括港幣和離岸人民幣交叉貨幣掉期及利率掉期的交易。這些中央結算的衍生產品將降低成本並減低交易對手風險。場外結算公司是唯一獲得新加坡金融管理局許可及可接受中國大陸註冊銀行以及香港中資銀行作為結算會員的中央結算公司。作為結算會員將受益於與更多中資銀行成為對手方。
節省成本和降低交易對手風險
華僑銀行環球金融市場部總裁賴進貴指，成為場外結算公司的結算會員，除節省成本和降低交易對手風險外，此會員資格還使該行能夠通過互換通進入內地在岸人民幣利率掉期市場。隨著在岸市場流動性的增強和波動性降低，將能夠幫助客戶更有效地管理風險。
港交所新興業務和定息及貨幣業務主管蘇盈盈指，今年上半年推出的互換通進一步推動區內衍生品市場的蓬勃發展，滿足國際和地區銀行及投資者對人民幣衍生品風險管理和交易日益增長需求。