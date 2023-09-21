銀行動態｜OCBC成港交所場外結算會員

新加坡華僑銀行(OCBC)指成為港交所旗下香港場外結算的結算會員，其新加坡和香港客戶皆有濃厚興趣，預期香港的成交量將更活躍。(資料圖片)

新加坡華僑銀行(OCBC)指，成為港交所(388)旗下香港場外結算的結算會員。場外結算是全球首間及唯一一間提供港元兌美元，以及離岸人民幣兌美元交叉貨幣掉期結算服務的結算所，這些貨幣的交易量在2022財政年度顯著增加。在今上半年交投和客戶需求推動下，該行港元和離岸人民幣交叉貨幣掉期交易量按年飆逾50%，其新加坡和香港客戶皆有濃厚興趣，預期香港的成交量將更活躍。

掉期交易量按年飆逾 50%

成為會員後，華僑銀行可使用場外結算公司所提供的中央結算服務，以處理場外衍生產品包括港幣和離岸人民幣交叉貨幣掉期及利率掉期的交易。這些中央結算的衍生產品將降低成本並減低交易對手風險。場外結算公司是唯一獲得新加坡金融管理局許可及可接受中國大陸註冊銀行以及香港中資銀行作為結算會員的中央結算公司。作為結算會員將受益於與更多中資銀行成為對手方。