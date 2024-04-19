銀行據報削按揭現金回贈　阮國恒：金管局不會介入商業決定

近日市傳恒生、滙豐等大型銀行對一、二手物業按揭、轉按及加按的現金回贈削減，甚至減至零，金管局副總裁阮國恒回應，銀行推出回贈或優惠純屬商業決定，而貸款有關產品定價，或基於成本控制及風險管理等因素，不能因此而視作銀行收緊按揭貸款的審批，重申金管局不會介入銀行商業決定。

阮國恒周四（18日）出席銀行公會例會後表示，去年底銀行體系總體特定分類貸款比率升至1.56%，主要受內房因素影響，未來該比率或仍有上升壓力，加上有內房民企存在財政壓力挑戰，相信銀行仍要應對有關信貸風險，但他認為，本地銀行在內房風險敞口可控，銀行業可掌握經驗且處理得宜。

阮國恒：樓價調整後負資產個案自然會出現

關於逆周期宏觀審慎監管措施，阮國恒重申並非有目標地干預樓價，而是確保風險管理得宜。他表示，當樓價調整時就有機會出現負資產，屬算術上變化多於反映風險，而數據指出逾期按揭貸款比率僅處於0.08%至0.09%左右，屬安全可控水平。他又指，隨著樓價調整，負資產個案自然會出現，但按揭貸款逾期比率仍低於0.1%水平。

阮國恒：美國減息時間面對更高不確定性

有關息口方面，阮國恒說美國減息時間面對更高的不確定性，難以預測本港息口走勢，認為銀行業界對實體經濟的支援更為重要，表示金管局與業界早前推出多項支援中小企措施，包括銀行承諾不對準時還款人士「Call Loan」，獲得中小企歡迎，希望協助企業應對長時間高息環境。