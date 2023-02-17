銀行放榜｜全年派息勁增五成 渣打斥78億回購 勝預期

渣打集團(2888)公布，截至去年12月底止的全年業績，其中稅前法定盈利為42.86億美元，按年增長28.05%，派發末期股息14美仙，全年共派息18美仙，按年升五成。派息增加之餘，集團更即將開始10億美元(約78億港元)回購，推動股價昨衝高2.7%，表現勝同業。市場對渣打業績分歧，摩根大通報告指，其回購規模高於預期，叫「增持」；相反瑞信認為股價會跑輸。

減值大增 淨息差擴大20基點

渣打昨收報69.85元，升1.85元或2.7%。集團去年全年基本經營收入162.55億美元，按年升一成，按固定利率計則漲16%；信貸減值擴大至8.38億美元，增2.2倍，當中內房商業地產風險承擔5.82億美元；淨利息收入75.59億美元，多12%，淨息差1.41%，增20個基點。

渣打集團行政總裁Bill Winters表示，預期即將展開的回購計劃，會令普通股權一級資本比率下降約40個基點；亦指有信心能達到財務目標，現時目標是在今年令股東權益回報接近10%，以及在2024年超過11%，並於其後繼續增長。

摩通指，渣打除了回購規模高於市場預期的6.25億美元，其收入與成本的增長差距亦較預期佳，有形股本回報率(RoTE)錄11%，亦比市場估計的10%高，反映集團營運情況持續改善。而在成本下降及回購推動下，該行預料渣打2024年每股盈利可錄中高位數增加，重申「增持」。另外，瑞銀及摩根士丹利評級分別為「買入」及「增持」，前者指管理層預計今明兩年收入升8%至10%，較市場估計的8%及7%高，倫敦目標價看825便士，折算港元後相當於港股潛在升幅11.6%；大摩則指集團上季業績遜色，但前景及資本回報率改善，看69.3元。

至於瑞信則指渣打上季核心稅前盈利及淨利息收入等均遜色，英股目標價僅看525便士，折算較港股低近三成。

傳中東行洽購 洪丕正：未有接觸

對於早前傳出阿聯酋阿布扎比第一銀行有意洽購，渣打亞洲區行政總裁洪丕正昨指難以評論，不過他透露未有與任何洽購對象接觸，目前只專注發展自身業務。他又估計受惠加息周期，集團淨息差將由去年1.41%，擴大至今年1.75%，明年更有機會升至1.8%，並認為加息完結仍言之尚早。

東亞少賺17% 減少內房商業貸款

另外，東亞銀行(023)因貸款撥備增加，去年純利為43.59億元，按年減少17.3%，第二次中期息為17仙，全年派息為81仙。集團年內利息淨收入135.08億元，增20.8%；非利息收入44.46億元，少12.8%，其中服務費及佣金收入淨額27.53億元，跌10.3%。該行未扣除減值損失經營溢利為87.3億元，多25.4%。東亞執行主席李國寶指，近年內地日益關注房地產債務負擔，所以自2021年起減少商業房地產相關貸款，並與業內客戶緊密聯繫，以減低風險，其內地業務去年蝕4.2億元。