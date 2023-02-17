銀行業去年稅前營運盈利增長19.3%　內房借貸數升　金管局：相信風險可控

金管局發表2022年回顧，公布本港銀行業去年狀況，表示銀行業去年稅前營運盈利增長19.3%；當中內地特定分類貸款比率2.21%，升1.35個百分點。

內房借貸風險增 惟表示可控

去年銀行業特定分類貸款比率1.38%，按年上升0.5個百分點；當中內地特定分類貸款比率2.21%， 升1.35個百分點；住宅按揭貸款增長4.2%，大幅放緩5.6個百分點；違約率0.06%，微升0.02個百分點。

金管局副總裁阮國恒表示，特定分類貸款比率上升主要與內地相關企業借貸有關，惟暫未見風險過於集中於某些銀行，或銀行過於集中借予某些企業的情況，故風險可控。

阮國恒又強調，內房貸款相關監管工作早於6至7年前開始，當時已關注到內地相關貸款明顯上升，並涉及槓桿較高的內房，認為業界已提早做好風險管理，即使貸款質素轉差，整體風險仍然可控。他表示，金管局已深入檢視銀行對內房發展商的風險承擔，並重點審查銀行資產質素及貸款撥備，維持銀行資產負債表健康。

銀行業去年稅前營運盈利錄增長

金管局稱，去年本港銀行業盈利回復增長，稅前營運盈利按年增長19.3%，前年2021年則下跌19.8%。去年淨息差1.31%，按年擴大0.33個百分點。

對於去年銀行稅前盈利上升，阮國恒表示部分原因是受惠利率上升，但難預計今年銀行盈利水平，因仍要視乎信貸及成本等因素。他續指，去年本港貸款下跌3%，1月份情況有所好轉，但難以1個月的情況預判全年表現。希望內地通關暢順，及隨着經濟活動回升，令信貸需求好轉。