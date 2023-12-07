銀行營運守則新修訂今生效 將加強數碼銀行服務披露要求

香港銀行公會及存款公司公會聯合發布新修訂的《銀行營運守則》(守則)，以在不斷發展的數碼化銀行環境中持續加強客戶保障。這是自2021年修訂後再進一步檢討，以緊貼最新市場趨勢及客戶需要。此新修訂將於今日起生效，認可機構應採取必要措施，儘快符合新修訂《守則》所載的建議。

網絡安全和消費者保障亦重要

香港銀行公會主席孫煜指，近年銀行業界積極利用金融科技，為客戶提供創新、便捷、高效銀行服務。業界明白在促進金融服務便利使用時，網絡安全和消費者保障亦至關重要。是次修訂主要目的是進一步推動業界加強數碼化銀行服務安全，鼓勵銀行在創新和保障消費者之間取得平衡，讓客戶充分享用便捷且安全數碼化銀行服務。此外，新修訂《守則》亦強調銀行應提高銀行服務的透明度、提倡普及金融和公平對待每名客戶，以提升客戶體驗。