銀行爆煲｜憧憬暫緩加息 美元急跌 日圓飆1.7%

美國的銀行連環爆煲，矽谷銀行、Signature Bank及Silvergate Bank倒閉事件，引發2008年金融海嘯以來最大銀行業危機，市場開始押注美國聯儲局下周議息將維持利率不變，利率峰值由上周的5.7厘，顯著降低至5.1厘，拖累美元顯著下挫。

美匯指數現報103.75，跌0.8%，歐元兌美元報1.0711，升0.6%，英鎊兌美元報1.2105，揚0.6%，日圓兌一美元報132.66，飆1.7%，每百日圓兌港元報5.904；美元兌離岸人民幣報6.8658，挫1%。分析料美匯指數下一個支持位為101.1。

本月利率不變機會率增至 18.1%

利率期貨顯示，美國本月維持利率不變的機會率大增至18.1%，一日前為0%，加息0.25厘的機會81.9%，一日前為59.8%；加息半厘機會率由40.2%，大減至0%。

高盛報告預期聯儲局本月將暫緩加息，此前則料加息0.25厘；摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli對傳媒指，預期聯儲局下周議息維持加息0.25厘不變，在銀行業出現問題前，Feroli已認爲，加息半厘是不智之舉；《華爾街日報》記者Nick Timiraos認爲，硅谷銀行倒閉引發的風波大幅打消加息半厘的預期。

華僑永亨銀行指，美國非農就業數據分項不及預期，加上美國部分銀行事件， 使投資者對聯儲局放緩加息的預期及避險情緒升溫，日圓上周五已大幅走強，短期內市場將轉移其焦點至日本將公布2月貿易收支、工業生產等數據等。另外，投資者同樣留意美國明日公布的CPI數據和矽谷銀行事件的演變。