銀行產品｜中銀推全港首隻可持續基建基金

中銀香港(2388)指，率先從摩根資產管理引入全港首隻可持續基建主題基金，協助零售投資者把握市場趨勢，同時積極支持可持續環境發展。隨著環境持續驟變，例如全球暖化、人口急增和急速城市化等因素，市場對基礎設施投資的需求日益增加。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌指，據分析顯示全球ESG類的資產規模預料將於2025年或之前增長至53萬億美元，相當於全球資產管理規模總值的三分之一。今年第一季度，中銀香港客戶與ESG相關的綜合理財總值按年上升6倍，反映香港零售客戶對綠色投資有上升趨勢。未來將持續與摩根資產管理合作，推出一系列與ESG相關的教育及環境保育活動，透過網上直播及講座等方式，加強與客戶的互動，加深了解對ESG的認識，從而捕捉可持續發展的機遇。

摩根資產管理香港業務總監吳家俐指，是次與中銀合作，推出全港首隻獲證監會批准的可持續基建主題基金。鑑於社會對ESG的關注以及對可持續基金投資的熱衷急速增長，不少投資者冀以投資來促進可持續及包容性經濟發展，該基金為投資於環球股票，堅定看好的主題性組合，不但投資於提供較高收益及派息機會的傳統基建，亦投資於旨在為環球環境問題提供實際解決方案的綠色基建資產，包括加強環境韌性、推動社會建設及促進共榮三方面的企業。