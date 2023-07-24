銀行產品｜中銀資產管理推美元及港元貨幣市場基金

中銀香港(2388)旗下中銀香港資產管理指，推兩隻貨幣市場基金─中銀香港全天候港元貨幣市場基金(港元貨幣基金)及中銀香港全天候美元貨幣市場基金(美元貨幣基金)。兩隻貨幣基金主要配置於短期及優質的貨幣市場工具，爭取與現行貨幣市場利率相若的回報。此外，在交易日內申購及贖回基金，最快可即日處理，為投資者提供隨時可用的資金。

提供與現行貨幣市場利率一致回報

中銀香港資產管理執行總裁沈華指，由於去年全球通脹高企且韌性較強，各大央行透過收緊貨幣政策及大幅加息以抑制通脹。聯儲局於2022年3月至今年5 月底已連續加息10次，累計增幅達500個基點。儘管6月議息暫停加息，但仍預期聯邦基金利率將會在高位維持一段時間，並可能在下半年再加息1至2次。在目前高利率環境及投資者需求帶動下，因而推出兩隻貨幣市場基金，旨在提供與現行貨幣市場利率一致回報。