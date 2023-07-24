銀行產品｜中銀資產管理推美元及港元貨幣市場基金

中銀香港(2388)旗下中銀香港資產管理指，推兩隻貨幣市場基金─中銀香港全天候港元貨幣市場基金(港元貨幣基金)及中銀香港全天候美元貨幣市場基金(美元貨幣基金)。兩隻貨幣基金主要配置於短期及優質的貨幣市場工具，爭取與現行貨幣市場利率相若的回報。此外，在交易日內申購及贖回基金，最快可即日處理，為投資者提供隨時可用的資金。
提供與現行貨幣市場利率一致回報
中銀香港資產管理執行總裁沈華指，由於去年全球通脹高企且韌性較強，各大央行透過收緊貨幣政策及大幅加息以抑制通脹。聯儲局於2022年3月至今年5 月底已連續加息10次，累計增幅達500個基點。儘管6月議息暫停加息，但仍預期聯邦基金利率將會在高位維持一段時間，並可能在下半年再加息1至2次。在目前高利率環境及投資者需求帶動下，因而推出兩隻貨幣市場基金，旨在提供與現行貨幣市場利率一致回報。
中銀香港資產管理首席投資總監阮卓斌則指，去年初以來受新冠疫情、通脹、加息等因素影響，環球投資市場大幅波動，全球指數均出現下跌。儘管目前不少風險因素已改善，去年「股債齊跌」再出現機率不大，但由於市況波動性仍然存在，避險情緒可能尚未消退。故推出流動性高、收益相對穩定的貨幣市場基金，以滿足尋求靈活配置的穩健投資者所需。
不設投資鎖定期 每日均可申購及贖回
中銀香港資產管理固定收益投資主管明佳說，兩隻貨幣市場基金主要配置於較短期及優質的貨幣市場工具，不設投資鎖定期，每日均可申購及贖回，最快更可即日處理。基金波動性低、流動性高，其收益相比一般隔夜或活期存款利率吸引。