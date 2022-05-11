銀行產品｜中銀BoC Bill綜合收款服務 免服務年費

中銀香港(2388)指，為配合港府發放電子消費券，為中小商戶提供BoC Bill綜合收款服務，包括二維碼貼碼(QR Code)及智能終端機兩款方案，讓商戶輕鬆收款及管理交易。同時推出多項商戶優惠，包括豁免BoC Bill綜合收款服務年費、開戶費及商戶主掃手續費等，協助受新冠肺炎疫情影響的中小商戶，以低成本受理電子支付，捕捉消費券帶來的業務機遇。

BoC Bill是市面上受理支付工具最多的綜合收款平台，商戶可收取近20種不同支付工具，包括BoC Pay和4種消費券支付工具，以及處理銀聯、Visa、MasterCard、JCB、Discover、Diners 等各種銀行卡支付、轉數快收款服務等。

另外，商戶亦可因應本身經營模式及規模，選擇使用BoC Bill貼碼或智能終端機方式收款，緊貼電子支付趨勢。如選擇使用BoC Bill貼碼方案，只需向顧客展示二維碼，只要顧客掃瞄該二維碼，款項將存入商戶帳戶，無需安裝收款設備或連接專線。如選擇通過BoC Bill智能終端機收款，該終端機可處理收款、退款等，過程靈活高效。兩種方案均提供電子報表，方便商戶隨時隨地核對帳目及進行銷售分析，節省人手點算現金及入數，大大提升營運效率。