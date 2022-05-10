銀行產品｜恒生銀行 X 試當真推理財優惠　私人貸款錄雙位數增長

新客戶開立恒生優進理財戶口，成功透過個人流動理財服務應用程式及完成指定任務要求後，除了可享用「試下mode」的優惠外，更可獲得「試當真限量版禮品，包括一套「試當真」海報、一張展示廣告不同造型的立體變幻卡（光柵立體畫）及一隻遇熱變色杯。

恒生與試當真聯手推出「試下成熟、試下認真」電視廣告，將於今晚7時半在恒生及試當真YouTube頻道首播，7時40分至7時45分在ViuTV 99台播放。

恒生銀行為吸引年輕人客戶，與YouTube頻道「試當真」創辦人游學修、許賢及蘇致豪合作，啟動「試下mode」，推出一系列理財產品優惠。

上水今月開跨境財富理財中心

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，年初至今的整體私人貸款錄得雙位數增長，而且在疫情下，線上服務大受歡迎，去年透過數碼渠道使用銀行服務的客戶數目，按年增長超過40%，而以年輕人為服務對象的優進理財戶口，於去年的客戶數按年上升超過20%。

另外，她指恒生目標今年於3個地點開設跨境財富理財中心，月內將於上水分行提供服務，目標在港島及九龍分行亦開設同類中心，通關之前服務在港內地客戶，同時準備為通關後內地來港客戶提供跨境財富服務。