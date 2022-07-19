銀行結餘跌穿2千億 分析料最快9月加息

金管局自5月起已合共19次出手承接港元沽盤。(資料圖片)

港元兌一美元匯價持續觸及7.85弱方兌換水平，金管局昨午承接54.95億元沽盤，本港銀行體系結餘將於本周三(7月20日)跌穿2,000億元，見1,993.86億元，見約2年低位。分析認為，本港銀行體系結餘倘跌穿1,000億元，將有壓力上調利率。有分析估計，本港最快或9月便會加息。

金管局本月已入市5次合共逾341億元，其中上周三(7月13日)最大手涉127.96億元，而自5月12日開始接錢以來，至今已出手19次，合共涉資1,384.67億元。

莊太量：失守千億即有壓力

中文大學金融研究所常務所長莊太量認為，本港銀行體系結餘跌穿1,000億元水平，港銀將有可能上調利率，金管局於5月以來銀行體系結餘逾3,000億元，以約兩個月速度降至2,000億元，以這速度計算，結餘即可能於9月失守1,000億元，故最快9月可能上調最優惠利率(P)，加幅未必會跟足美國聯儲局，或僅上調0.25厘，然後逐步上調利率最多共0.75厘。他又認為，本港對上兩次加息周期均未有顯著打擊樓市，只呈橫行局面。

資料顯示，對上一次2015至2019年的美國加息周期，期間美國加息達2.25厘，但香港最優惠利率只上升0.125厘。

信銀料全年或上調利率3次

另外，中信銀行(國際)首席經濟師卓亮預料，美國通脹今季或見頂，聯儲局或在下周加息0.75厘，年底加至3.5厘，及至明年中見4厘後，加息周期便會完結。他估計，本港銀行或在9月起加P，全年有機會加息3次，累計加0.75厘。